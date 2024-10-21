黑豹旗／新北高中遭南英3局9人全三振完全比賽　只打到一顆擦棒

▲新北高中棒球隊 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

木棒科班球隊南英商工今天（21日）在中信盃黑豹旗青棒賽對上社團球隊新北高中，2任投手3局聯手締造9人次全三振完全比賽，只有一顆球被打到擦棒，3局20比0提前結束取勝，打進最後32強。

南英商工去年打到64強被淘汰，今年在預賽以4比1擊敗台南海事，晉級到64強賽，今天遭遇到社團球隊新北高中，早上6點就從台南出發，準備下午1點開打的比賽，順利挺進到32強

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今天南英商工派出王靖崴先發，面對6人次只用26球，連續投出6次三振，只有被新北高中4棒楊浩榆打出一顆界外球。陳立祐在3局上登板，投11球也是連續3次三振。二人聯手演出3局9人次完全三振。

南英商工總教練佟百聖表示，賽前就有告訴選手，不要因為對戰社團球隊就鬆懈，還是要以正常比賽的心態去作戰，該投什麼球就投什麼球，由於對台南海事由主戰投手投完全場，今天就由另外2位投手上去投。

新北高中遭到9人次都被三振震撼教育，總教練黃喧凱表示，今天選手緊張，有些該做好的東西沒有做好，2021年是預賽第一場輸給崇義、2022年預賽第2戰再碰上崇義，去年則是在64強敗給崇義，今年在64強輸給南英，黑豹旗已經有4年沒敗給社團學校。

今天新北高中派出4位投手，先發投手陳冠予是左投上肩，第2任投手也是左投曹沐稐，第3任投手楊浩榆是右投，第4任投手陳紘誼則是罕見的左投下勾，但都未能壓制南英商工的火力，被敲出13支安打，包括吳睿哲、劉曜維的2支全壘打。