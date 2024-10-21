黑豹旗／高三學姊吞再見三振流淚　興大附中校長支援住宿不遲到

▲▼興大附中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

過去連續8年興大附中在黑豹旗都止步預賽，去年隊史首度闖進64強，今年再度挺過預賽，從台中北上桃園比賽，今（21日）面對台南乙組強隊黎明高中，以1比11吞敗，總教練黃心麒對於自家球員的表現還算滿意，他說：「走到這邊已經很不簡單了。」

黃心麒也是附中校友，現在回到學校擔任體育老師，他親眼見證學校10年來的變化，也有感校長對棒球隊的支持。

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興大附中在預賽面對高雄高商，以20比0扣倒對手，接著4比0擊敗中正，連過兩關後晉級64強，不過今天在輸球後，球員們泣不成聲，許多球員都留下難過的眼淚，包括陣中的女將楊育棠。

黃心麒表示，興大學生非常努力練球，能走到64強已經很不容易，「我們畢竟是升學學校，練球都適用零碎的放學時間，或是週五固定會去太平的球場練習，訓練量沒有其他學校大，但還是盡可能把能用的時間都拿出來。」黃心麒也深知，棒球是不容易的運動，「乙組失誤率真的比較高。」所以不斷提醒球員們，不要害怕失誤，想辦法不讓失誤影響情緒，「接受失誤，讓隊友把分數打回來吧。」

「我們有21個出局數」不管投、打，黃心麒都提醒自家球員，「有21個出局數要面對，守備時努力壓低失分；攻擊時在有限的21出局數中，努力打回來。」

這次興大附中20人名單中，包含3名女生，其中一名是高三學姊楊育棠。楊育棠在最後的4局下登板，投2球，順利抓下一個出局數，並在5局上打擊，吞下再見三振。

楊育棠與其他男生一樣，難過的流下眼淚，因為這是她努力了3年，最後的黑豹旗。黃心麒說：「會哭是一定的，因為他們真的非常努力在練球。」除了棒球場上的感受外，球員們平時也面對很多壓力，由於興大附中是升學學校，「平時要面對家長壓力、校內成績壓力，學測也快到了。」一切的一切，都在這場比賽隨眼淚宣洩出來。

身為14屆的大學長，黃心麒現在帶領24屆的學弟、妹征戰棒強沙場，他說：「這10年來學校給我們的支持越來越多，設備、補助也越來越多，還給我們一塊地方練習，我們也很珍惜這塊地方，把握時間去練習，感受真的很深。」

學校今年很挺棒球隊，新來的校長蔡孟峰也是重要關鍵。蔡孟峰過去是培育出張進德、張育成的棒球強權興大附農校長，現在來到附中，依舊力挺棒球隊，不只比賽一路跟隨，開幕時也自己開車到場支持，「這次比賽的住宿經費也很幫忙，不然像今天9點半的比賽，我們7點半要準時到，那我們可能3點、4點就要出發，不然會塞車。」