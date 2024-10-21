運動雲

>

黑豹旗／高三學姊吞再見三振流淚　興大附中校長支援住宿不遲到

▲▼興大附中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲▼興大附中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

過去連續8年興大附中在黑豹旗都止步預賽，去年隊史首度闖進64強，今年再度挺過預賽，從台中北上桃園比賽，今（21日）面對台南乙組強隊黎明高中，以1比11吞敗，總教練黃心麒對於自家球員的表現還算滿意，他說：「走到這邊已經很不簡單了。」

黃心麒也是附中校友，現在回到學校擔任體育老師，他親眼見證學校10年來的變化，也有感校長對棒球隊的支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

興大附中在預賽面對高雄高商，以20比0扣倒對手，接著4比0擊敗中正，連過兩關後晉級64強，不過今天在輸球後，球員們泣不成聲，許多球員都留下難過的眼淚，包括陣中的女將楊育棠。

▲▼興大附中棒球隊高三楊育棠 。（圖／中華棒協提供）

黃心麒表示，興大學生非常努力練球，能走到64強已經很不容易，「我們畢竟是升學學校，練球都適用零碎的放學時間，或是週五固定會去太平的球場練習，訓練量沒有其他學校大，但還是盡可能把能用的時間都拿出來。」黃心麒也深知，棒球是不容易的運動，「乙組失誤率真的比較高。」所以不斷提醒球員們，不要害怕失誤，想辦法不讓失誤影響情緒，「接受失誤，讓隊友把分數打回來吧。」

「我們有21個出局數」不管投、打，黃心麒都提醒自家球員，「有21個出局數要面對，守備時努力壓低失分；攻擊時在有限的21出局數中，努力打回來。」

這次興大附中20人名單中，包含3名女生，其中一名是高三學姊楊育棠。楊育棠在最後的4局下登板，投2球，順利抓下一個出局數，並在5局上打擊，吞下再見三振。

▲▼興大附中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

楊育棠與其他男生一樣，難過的流下眼淚，因為這是她努力了3年，最後的黑豹旗。黃心麒說：「會哭是一定的，因為他們真的非常努力在練球。」除了棒球場上的感受外，球員們平時也面對很多壓力，由於興大附中是升學學校，「平時要面對家長壓力、校內成績壓力，學測也快到了。」一切的一切，都在這場比賽隨眼淚宣洩出來。

身為14屆的大學長，黃心麒現在帶領24屆的學弟、妹征戰棒強沙場，他說：「這10年來學校給我們的支持越來越多，設備、補助也越來越多，還給我們一塊地方練習，我們也很珍惜這塊地方，把握時間去練習，感受真的很深。」

學校今年很挺棒球隊，新來的校長蔡孟峰也是重要關鍵。蔡孟峰過去是培育出張進德、張育成的棒球強權興大附農校長，現在來到附中，依舊力挺棒球隊，不只比賽一路跟隨，開幕時也自己開車到場支持，「這次比賽的住宿經費也很幫忙，不然像今天9點半的比賽，我們7點半要準時到，那我們可能3點、4點就要出發，不然會塞車。」

▲▼興大附中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

林威助：感謝悍將的信任　全力以赴培養年輕好手

林威助：感謝悍將的信任　全力以赴培養年輕好手

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

熱門新聞

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　背後突襲道奇女記者全濕了

不是大谷翔平！　艾德曼奪系列賽MVP嗨喊：難以置信

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

2陳金鋒續任總教練　林威助接農場

3快訊／林威助回歸！悍將副領隊兼任農場主管

4快訊／大谷翔平闖世界大賽對戰洋基

5大谷翔平玩瘋了！香檳狂噴道奇教頭　突襲道奇女記者

最新新聞

18人球經細膩分工　興大附中抱傑尼龜出賽

2高三學姊再見三振流淚　興大附中住宿不遲到

3中興商工靠失誤上壘4局遭鶯歌無安打

4勇士想綁定前場大物庫明加剩幾小時

5阿古特奪歐洲公開賽冠軍

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366