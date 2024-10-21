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黑豹旗／流感加上4選手禁賽　中興商工靠失誤上壘4局遭鶯歌無安打

▲▼苗栗中興商工棒球隊 。（圖／記者歐建智攝）

▲▼苗栗中興商工棒球隊 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

苗栗中興商工今天（21日）在中信盃黑豹旗青棒比賽碰到木棒強隊鶯歌工商，全場遭到無安打，只有一次失誤上壘，0比15在4局提前被完封落敗，中興商工總教練梁逸姗表示，去年預賽碰上西苑、今年則是鶯歌，對選手而言是很大的體驗。

鶯歌工商今天派出黃冠熙先發3局，面對9人次、用32球，未被安打有3次三振，讓中興商工無法上壘。

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余東霖在4局上投1局，無人出局中興商工賴昱榮打到游擊滾地，鶯歌游擊手鄧羽翔發生失誤，中興商工終於有人上壘，打破遭聯手「完全比賽」，但余東霖接下來解決3人，最後投出三振。

此役中興商工1局下失1分，2局下掉2分，只以3分落後，但鶯歌工商在3局下一輪11人次攻勢拿下8分，4局下再攻進4分，拿到15分提前結束比賽。

中興商工陣中有2位女選手，翁麗雅及駱姵如都在比賽中有替補上場比賽，分別守一壘及右外野，都都沒有機會打擊。

中興商工在2022年成軍，就有參賽黑豹旗，打到64強；去年第2次在黑豹旗比賽，預賽第2戰就被西苑高工淘汰；今年打到64強輸給鶯歌工商。

梁逸姗表示，可以跟木棒強隊比賽是很好的體驗，球隊也經常在比賽中碰到木棒球隊，但鶯歌的實力真的很強。

她表示，球隊大多數選手今天剛好都感染流感，身體狀況不是很好，而且昨天打比賽時，有4名選手態度不佳，今天禁賽沒有出場，也都影響今天的比賽。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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