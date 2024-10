即將面對紐約球迷排山倒海的噓聲　大谷翔平：我期待著

▲大谷翔平。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍戰G6全場敲出11支安打,加上牛棚車輪戰奏效,最終球隊就以10比5力退紐約大都會,以4勝2敗之姿、相隔3年重返世界大賽。大谷翔平賽後受訪時表示,已經做好了面對洋基球迷巨大噓聲的心理準備,並說「我期待著。」

國聯冠軍系列賽,大谷翔平敲出兩轟、6分打點、得點圈打擊率超過8成,展現了關鍵時刻的強大實力,大谷好的表現也幫助道奇睽違4年再次贏得國聯冠軍並進入世界大賽。

比賽結束後大谷翔平表示,已經做好了面對洋基球迷巨大噓聲的心理準備,「客場就是客場,我認為那裡也會很熱鬧,我期待著。」大谷說。

'It took all of us.'



The Dodgers lifted the National League championship trophy. And there were a lot of fingerprints on it. https://t.co/GCkxNujNlN