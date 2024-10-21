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即將面對紐約球迷排山倒海的噓聲　大谷翔平：我期待著

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍戰G6全場敲出11支安打，加上牛棚車輪戰奏效，最終球隊就以10比5力退紐約大都會，以4勝2敗之姿、相隔3年重返世界大賽。大谷翔平賽後受訪時表示，已經做好了面對洋基球迷巨大噓聲的心理準備，並說「我期待著。」

國聯冠軍系列賽，大谷翔平敲出兩轟、6分打點、得點圈打擊率超過8成，展現了關鍵時刻的強大實力，大谷好的表現也幫助道奇睽違4年再次贏得國聯冠軍並進入世界大賽。

比賽結束後大谷翔平表示，已經做好了面對洋基球迷巨大噓聲的心理準備，「客場就是客場，我認為那裡也會很熱鬧，我期待著。」大谷說。

在場上完成頒獎典禮和合影後，道奇全隊移動到更衣室，隊內精神領袖羅哈斯（Miguel Rojas）表示，「讓我們再慶祝一次，為奪取世界冠軍而努力！」MVP得主艾德曼（Tommy Edman）也高喊，「再贏4場，保持這個氣勢。」

隨後道奇開始香檳大戰，大谷也與隊友們一同分享喜悅，在香檳大戰中，大谷接受了日本NHK的採訪時說，「贏得比賽我感到鬆了一口氣，現在充滿了即將進入世界大賽的心情，（第三次香檳大戰）不管多少次都感覺很棒，希望再來一次並結束今年的賽季。」

大谷說，「今年的賽季很艱難，但我們憑藉全隊的力量走到了這裡，我們要堅持到最後，手術後經歷了很多，但能在一年內走到這一步，現在只剩下最後一段路了，我想跑完全程；洋基是一支非常棒的球隊，我們會專注於每一場比賽，今天大家一起享受這個時刻，然後繼續向前。」

當被問及是否記得松井秀喜2009年作為洋基一員獲得世界大賽MVP的情況時，大谷回應，「我當時沒看現場比賽，當然我知道他贏得了MVP，也看過很多次比賽的精彩片段，但沒看過現場。」

美聯方面，紐約洋基隊以4勝1敗淘汰克里夫蘭守護者，成功闖入15年來球隊第一次世界大賽；這將是自大聯盟自1981年以來，時隔43年東西方兩支傳統豪門強隊的對決，並實現了與賈吉（Aaron Judge）之間的正面交鋒，令球迷的情緒更加高漲。

關鍵字： MLB紐約洋基洛杉磯道奇世界大賽大谷翔平

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