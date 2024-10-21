黑豹旗／洪思騏中繼壓制、游能茗開轟　西苑淘汰台北陽明闖32強

▲▼西苑高中 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

中信盃黑豹旗青棒賽今天（21日）64強賽西苑高中靠著洪思騏後援4局壓制台北陽明高中的火力，加上6局下游能茗陽春全壘打帶動，單局攻進5分，最後以9比2取勝晉級到32強。

今天在1局下西苑高中就利用首棒保送、盜二壘及投手暴投攻占三壘，一出局後3棒陳亭瑋敲出右外野安打先馳得點，之後再盜上二壘，4棒焦子杰保送，蔡明佑適時右外野安打再得1分，高飛犧牲打拿到第3分。2局下滿壘時靠保送再得1分。

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西苑高中投手姚承斈前2局壓制台北陽明高中火力沒有失分，3局上陽明高中蔡博聿打出右外野三壘安打，姚承斈暴投送回1分，再保送後退場，由洪思騏登板，犧牲短打送到二壘，二出局後陽明陳宣穎左外野安打再追1分。

兩隊以2分差一直僵持到6局下，西苑高中1出局後游能茗打出擊中左外野全壘打標杆的陽春全壘打，帶動攻勢，接下來連2支安打及一壘手失誤攻占滿壘，高飛犧牲打拿1分，陳亭瑋中外野安打再拿2分，焦子杰安打攻下單局第4分。

洪思騏在4到6局封鎖陽明的攻勢，中繼4局被2支安打，投出6次三振，沒有失分，拿到此役勝投。鍾亦恩在7局上救援，穩住勝利。

對於這場比賽的表現，西苑高中總教練蔡青峰表示，戰術暗號沒有執行好，有些打得不錯都被雙殺，全場就有2次，所以前五局還是緊繃著4比2的比數。

三局上果斷換下先發投手姚承斈由洪思騏中繼，蔡青峰表示，這場比賽主要是想辦法車輪戰，留下兩個比較好的投手要在下一場對付穀保，姚承斈主要是壞球率比較高，讓對手打由守備來處理也會讓比較輕鬆。

針對洪思騏的表現，蔡青峰表示，洪思騏其實他是很努力，以前是完全沒有辦法下場，經過他自己努力，高一還是很努力在訓練，慢慢的爬上來，有辦法站在一時之地。

三棒陳亭瑋單場打出3支安打，蔡青峰坦言之前陳亭瑋低潮很久，之前打立德盃排在第三棒也是都沒有貢獻，所以立德盃成績不是很好，今天狀況有點恢復，3安又有腳程，兩次都盜到三壘。

游能茗轟出全壘打，蔡青峰也說，之前比賽傳球暴傳讓他傳球有一點怕，今天也是如此，但他有打擊能力，所以讓他去守三壘。

西苑高中去年黑豹旗打到第4名，下一戰要強碰穀保，蔡青峰表示，籤運比較重要，已安排2位投手要對戰穀保，但如果贏了穀保，也可能會再碰上鶯歌，都是不好打，就讓小朋友自由發揮。