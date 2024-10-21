運動雲

>

全力以赴對抗洋基拚冠　大谷翔平：這是我一直夢想參加的舞台

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍戰G6全場敲出11支安打，加上牛棚車輪戰奏效，最終球隊就以10比5力退紐約大都會，以4勝2敗之姿、相隔3年重返世界大賽；晉級後也讓系列賽敲出兩轟、6分打點、得點圈打擊率超過8成的大谷翔平難掩興奮，並表示，「這是我一直夢想參加的舞台。現在只剩下在那裡贏得勝利。」

9局上半當崔南（Blake Treinen）拿到第三個出局數後，大谷翔平與山本由伸等隊友開心的擊掌慶祝，興高采烈的跑進慶祝隊伍中，大谷逐一擁抱隊友，互相分享喜悅。

大谷表示，「沒有一場比賽是輕鬆的，我們從第一場比賽開始就依靠全隊的力量戰鬥，這是我一直夢想參加的舞台，從這一刻起，只剩下在那裡贏得勝利，」當被問到世界大賽的對手洋基時，大谷則說，「毫無疑問，這是一支了不起的球隊，我們將全力以赴，依靠全隊的力量來拼搏。」

美聯方面，紐約洋基隊以4勝1敗淘汰克里夫蘭守護者，成功闖入15年來球隊第一次世界大賽；這將是自大聯盟自1981年以來，時隔43年東西方兩支傳統豪門強隊的對決，並實現了與賈吉（Aaron Judge）之間的正面交鋒，令球迷的情緒更加高漲。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇紐約洋基大谷翔平世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

隊友狂歡大谷翔平看漫畫！赫南德茲揭私下面貌：這就是翔平

林威助：感謝悍將的信任　全力以赴培養年輕好手

林威助：感謝悍將的信任　全力以赴培養年輕好手

NBA開季專題／今夏出現2大震撼交易　K湯等11球星轉隊撼動版圖？

NBA開季專題／今夏出現2大震撼交易　K湯等11球星轉隊撼動版圖？

勇士裁掉首輪第9順位前鋒！還有17人　柯爾曝「甜蜜的煩惱」

勇士裁掉首輪第9順位前鋒！還有17人　柯爾曝「甜蜜的煩惱」

熱門新聞

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

快訊／林威助回歸！富邦悍將聘任副領隊兼任農場主管

快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

2陳金鋒續任總教練　林威助接農場

3快訊／林威助回歸！悍將副領隊兼任農場主管

4快訊／大谷翔平闖世界大賽對戰洋基

5球將喜迎娃「名字刺臂」悔：不是我的

最新新聞

1大谷翔平：這是我一直夢想參加的舞台

2林華韋期待林威助加速球隊成長

3自由人奪WNBA首冠　女神射打鐵K湯躺槍

4林威助：感謝悍將的信任

5快訊／大谷翔平闖世界大賽對戰洋基

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366