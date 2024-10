全力以赴對抗洋基拚冠　大谷翔平：這是我一直夢想參加的舞台

▲▼ 大谷翔平 。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍戰G6全場敲出11支安打,加上牛棚車輪戰奏效,最終球隊就以10比5力退紐約大都會,以4勝2敗之姿、相隔3年重返世界大賽;晉級後也讓系列賽敲出兩轟、6分打點、得點圈打擊率超過8成的大谷翔平難掩興奮,並表示,「這是我一直夢想參加的舞台。現在只剩下在那裡贏得勝利。」

THE LOS ANGELES DODGERS ARE THE 2024 NATIONAL LEAGUE CHAMPIONS! pic.twitter.com/Ewz1tkLmYX