全力以赴對抗洋基拚冠　大谷翔平：這是我一直夢想參加的舞台

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在國聯冠軍戰G6全場敲出11支安打，加上牛棚車輪戰奏效，最終球隊就以10比5力退紐約大都會，以4勝2敗之姿、相隔3年重返世界大賽；晉級後也讓系列賽敲出兩轟、6分打點、得點圈打擊率超過8成的大谷翔平難掩興奮，並表示，「這是我一直夢想參加的舞台。現在只剩下在那裡贏得勝利。」

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9局上半當崔南（Blake Treinen）拿到第三個出局數後，大谷翔平與山本由伸等隊友開心的擊掌慶祝，興高采烈的跑進慶祝隊伍中，大谷逐一擁抱隊友，互相分享喜悅。

大谷表示，「沒有一場比賽是輕鬆的，我們從第一場比賽開始就依靠全隊的力量戰鬥，這是我一直夢想參加的舞台，從這一刻起，只剩下在那裡贏得勝利，」當被問到世界大賽的對手洋基時，大谷則說，「毫無疑問，這是一支了不起的球隊，我們將全力以赴，依靠全隊的力量來拼搏。」

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美聯方面，紐約洋基隊以4勝1敗淘汰克里夫蘭守護者，成功闖入15年來球隊第一次世界大賽；這將是自大聯盟自1981年以來，時隔43年東西方兩支傳統豪門強隊的對決，並實現了與賈吉（Aaron Judge）之間的正面交鋒，令球迷的情緒更加高漲。