苦等27年！紐約自由人奪WNBA首冠　女神射19投1中讓K湯躺槍

記者游郁香／綜合報導

WNBA創始球隊之一紐約自由人，今(21)日在總冠軍賽G5與明尼蘇達山貓鏖戰到延長賽，靠著史都華(Breanna Stewart)的兩罰鎖定勝局，以67比62驚險贏得苦等27年的隊史首冠。自由人的當家神射約內斯庫(Sabrina Ionescu)此戰意外打鐵，單場19投僅1中，讓一些球迷想起離開勇士的湯普森(Klay Thompson)。

The New York Liberty were one of the original eight teams established when the WNBA played its first season in 1997.



Nearly three decades later, the Liberty just won their FIRST WNBA CHAMPIONSHIP ????



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自由人與山貓在總冠軍賽前4場戰成2勝2敗，G5也打得難分難解，正規賽結束以60比60平手，雙方在延長賽都展現強悍的防守，在最後10.1秒，史都華替自由人命中關鍵的兩罰前，兩隊合計只拿下7分，最終自由人以67比62驚險獲勝，迎來苦等27年的隊史首冠。

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YOUR 2024 WNBA CHAMPIONS ????



The @nyliberty secure their first title in franchise history!#WelcometotheW | WNBA Finals @YouTubeTV pic.twitter.com/4GSpHZ4oW0 — WNBA (@WNBA) October 21, 2024

這座冠軍對史都華來說意義非凡，她是自由人陣中唯一的紐約本地人，她過去曾幫助西雅圖風暴拿下2座冠軍，在2023賽季前才轉投自由人。她說，「當我離開西雅圖時，我開始了新的篇章。來到了一個正在成長的地方，希望能擔負起責任，帶領這支球隊達到冠軍水準。」

▲紐約自由人史都華。（圖／路透）

史都華說到做到，她在這場關鍵戰役繳出13分、15籃板的雙十數據，聯手攻下17分、6籃板，獲選總冠軍賽MVP的瓊斯(Jonquel Jones)，替紐約帶來自1973年以來首個職業籃球冠軍，尼克該年拿下NBA總冠軍，那一年距離自由人目前最年長球員、35歲的范德斯盧特(Courtney Vandersloot)出生還有16年。

▲▼紐約自由人神射約內斯庫。（圖／路透）

比較令人意外的是，差點在今年NBA三分球大賽打敗灣區天王柯瑞(Stephen Curry)的自由人神射約內斯庫，今日意外打鐵，整場19投僅1中，三分10投1中，只有5分進帳，這讓NBA記者維雷(Joe Viray)想起了今夏離開灣區的4冠射手湯普森，K湯在今年附加賽10投0中，遭到各種嘲諷。

不過約內斯庫這一戰送出8助攻、7籃板、2抄截和1火鍋，依舊帶來貢獻，仍在投不進的情況下幫助球隊。她表示，「我做了任何能贏得比賽的事情。我相信我的隊友，相信整個團隊。這需要每個人的努力，我們在紐約做到了！」

▲總冠軍賽MVP的瓊斯。（圖／路透）