苦等27年！紐約自由人奪WNBA首冠　女神射19投1中讓K湯躺槍

記者游郁香/綜合報導

WNBA創始球隊之一紐約自由人,今(21)日在總冠軍賽G5與明尼蘇達山貓鏖戰到延長賽,靠著史都華(Breanna Stewart)的兩罰鎖定勝局,以67比62驚險贏得苦等27年的隊史首冠。自由人的當家神射約內斯庫(Sabrina Ionescu)此戰意外打鐵,單場19投僅1中,讓一些球迷想起離開勇士的湯普森(Klay Thompson)。

The New York Liberty were one of the original eight teams established when the WNBA played its first season in 1997.



Nearly three decades later, the Liberty just won their FIRST WNBA CHAMPIONSHIP ????



