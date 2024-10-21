苦等27年！紐約自由人奪WNBA首冠　女神射19投1中讓K湯躺槍

SABRINA IONESCU, @WNBA CHAMP!pic.twitter.com/U8Zg65gv1N— NBA (@NBA) October 21, 2024
記者游郁香／綜合報導
WNBA創始球隊之一紐約自由人，今(21)日在總冠軍賽G5與明尼蘇達山貓鏖戰到延長賽，靠著史都華(Breanna Stewart)的兩罰鎖定勝局，以67比62驚險贏得苦等27年的隊史首冠。自由人的當家神射約內斯庫(Sabrina Ionescu)此戰意外打鐵，單場19投僅1中，讓一些球迷想起離開勇士的湯普森(Klay Thompson)。
The New York Liberty were one of the original eight teams established when the WNBA played its first season in 1997.— Front Office Sports (@FOS) October 21, 2024
Nearly three decades later, the Liberty just won their FIRST WNBA CHAMPIONSHIP ????
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自由人與山貓在總冠軍賽前4場戰成2勝2敗，G5也打得難分難解，正規賽結束以60比60平手，雙方在延長賽都展現強悍的防守，在最後10.1秒，史都華替自由人命中關鍵的兩罰前，兩隊合計只拿下7分，最終自由人以67比62驚險獲勝，迎來苦等27年的隊史首冠。
YOUR 2024 WNBA CHAMPIONS ????— WNBA (@WNBA) October 21, 2024
The @nyliberty secure their first title in franchise history!#WelcometotheW | WNBA Finals @YouTubeTV pic.twitter.com/4GSpHZ4oW0
這座冠軍對史都華來說意義非凡，她是自由人陣中唯一的紐約本地人，她過去曾幫助西雅圖風暴拿下2座冠軍，在2023賽季前才轉投自由人。她說，「當我離開西雅圖時，我開始了新的篇章。來到了一個正在成長的地方，希望能擔負起責任，帶領這支球隊達到冠軍水準。」
▲紐約自由人史都華。（圖／路透）
史都華說到做到，她在這場關鍵戰役繳出13分、15籃板的雙十數據，聯手攻下17分、6籃板，獲選總冠軍賽MVP的瓊斯(Jonquel Jones)，替紐約帶來自1973年以來首個職業籃球冠軍，尼克該年拿下NBA總冠軍，那一年距離自由人目前最年長球員、35歲的范德斯盧特(Courtney Vandersloot)出生還有16年。
▲▼紐約自由人神射約內斯庫。（圖／路透）
比較令人意外的是，差點在今年NBA三分球大賽打敗灣區天王柯瑞(Stephen Curry)的自由人神射約內斯庫，今日意外打鐵，整場19投僅1中，三分10投1中，只有5分進帳，這讓NBA記者維雷(Joe Viray)想起了今夏離開灣區的4冠射手湯普森，K湯在今年附加賽10投0中，遭到各種嘲諷。
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不過約內斯庫這一戰送出8助攻、7籃板、2抄截和1火鍋，依舊帶來貢獻，仍在投不進的情況下幫助球隊。她表示，「我做了任何能贏得比賽的事情。我相信我的隊友，相信整個團隊。這需要每個人的努力，我們在紐約做到了！」
▲總冠軍賽MVP的瓊斯。（圖／路透）
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