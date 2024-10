直落二擊敗萊赫茨卡　36歲西班牙名將阿古特奪歐洲公開賽冠軍

▲阿古特(Roberto Bautista Agut)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024歐洲公開賽今天(21日)深夜迎來最終決戰,36歲西班牙名將阿古特(Roberto Bautista Agut)展現絕佳手感,以7比5、6比1直落二戰勝捷克新星萊赫茨卡(Jiri Lehecka);阿古特成為今年第二年長的巡迴賽級別冠軍(37歲喬科維奇在巴黎奧運摘金),也是他自2022年以後再次奪冠。

Roberto Bautista Agut wins a Title at age 36.5



23 ATP Finals since Jan 2023!



12th title (Ruud, Monfils, Nishikori also do)



Leads H2H 4-1 vs Jiri Lehecka



Metronomic consistency from the baseline with his flat low ball striking & accuracy on the forehand pic.twitter.com/eoK3ICOsrW