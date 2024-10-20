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黑豹旗／南投高中王睿洋對成德3局僅失5分　學黃子鵬投球以柔克剛

▲▼黑豹旗，南投高中王睿洋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，南投高中王睿洋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

社團球隊南投高中在中信盃黑豹旗64強賽強碰甲組成德高中，王睿洋先發3局好投失分控制在5分內，達到教練團「以柔克剛」的效果。他賽後透露，是學習偶像黃子鵬的投球動作，再因應自身習慣的姿勢改良而成。

王睿洋首局滿壘因失誤掉2分，第2局僅失1分，第3局製造雙殺後因保送、長打、捕手失誤失2分，投完3局結束先發任務，合計被敲6安打，有4次保送，失5分有4分責失。

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對於自己的表現，王睿洋給自己打了59分。「我自己設定是希望有一局不要失分，但很可惜沒有做到，」他說，「不過算是有達到教練的期望，投了三局。」王睿洋表示，自己的投球特色是「球速不算快，但控球算蠻好的，變化球也還不錯，就是快慢的搭配還可以。」

談到獨特的投球姿勢，王睿洋透露，「中途有改過蠻多次的，但基本上都是側投。以前是學樂天桃猿的黃子鵬，後來想說把出手點稍微往上調一點，速度會快一點。」

王睿洋表示自己很喜歡看職棒，特別欣賞樂天桃猿隊的黃子鵬。「他長得帥，又是防禦率王，很厲害，」王睿洋笑著說。談到樂天桃猿今年的表現，他評價道，「算是還不錯啦。因為傷兵那麼多，但是還是有辦法拿到前三名的成績。」

王睿洋的棒球之路始於國小時參加樂樂棒球社，「覺得很好玩，後面開始有在看棒球，就覺得打棒球很帥，所以高中就選擇加入球隊了。」

關鍵字： 南投高中黑豹旗賽王睿洋黃子鵬樂天桃猿

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