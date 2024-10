延長賽開轟擊退守護者　索托：我們是美聯最好的球隊

▲▼索托。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間20日美聯冠軍賽G5,洋基在延長賽以5比2擊敗守護者,最終取得系列賽4勝1敗晉級世界大賽。在延長第十局打出關鍵三分全壘打,並高舉雙手慶祝的洋基重砲索托(Juan Soto)興奮表示,「自開幕戰以來拼命打球,進行了艱苦的練習,現在我們成為了美聯最好的球隊。」

兩隊激戰到延長賽決勝,10局上,一、二壘有人,兩出局。索托對右投手蓋迪斯(Hunter Gaddis)投出的一顆外角高位置的153公里直球全力揮擊。雖然看起來像是稍微擦到球皮而已,但球飛得越來越高,最終越過了全壘打大牆,這發三分全壘打的擊球角度達到37度,被稱為「月球擊」。

