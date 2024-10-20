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延長賽開轟擊退守護者　索托：我們是美聯最好的球隊

▲▼索托。（圖／路透）

▲▼索托。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間20日美聯冠軍賽G5，洋基在延長賽以5比2擊敗守護者，最終取得系列賽4勝1敗晉級世界大賽。在延長第十局打出關鍵三分全壘打，並高舉雙手慶祝的洋基重砲索托（Juan Soto）興奮表示，「自開幕戰以來拼命打球，進行了艱苦的練習，現在我們成為了美聯最好的球隊。」

兩隊激戰到延長賽決勝，10局上，一、二壘有人，兩出局。索托對右投手蓋迪斯（Hunter Gaddis）投出的一顆外角高位置的153公里直球全力揮擊。雖然看起來像是稍微擦到球皮而已，但球飛得越來越高，最終越過了全壘打大牆，這發三分全壘打的擊球角度達到37度，被稱為「月球擊」。

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談及打全壘打的打席，索托回顧道，「我相信這一擊會決定比賽，我專注於擊中球，最終做到了。」他補充說，「能進入世界大賽感覺很好，我們為此而打球，我們擁有能夠走到最後奪冠的才華，整支隊伍團結一致，彼此為對方打球，一定會在世界大賽中贏得勝利。」

第六局，洋基落後守護者兩分，托瑞斯（Gleyber Torres）、索托（Juan Soto）連續安打點燃攻勢，下一棒賈吉（Aaron Judge）雖然擊出雙殺打，但隨後史坦頓（Giancarlo Stanton）掃出左外野兩分砲，追平比數。

索托對史坦頓（Giancarlo Stanton）的全壘打讚嘆道，「他真的是我們的主角，那一擊讓比賽重新開始，整個賽季他一直在做這樣的工作，能和他在同一隊打球我真的很開心。」

世界大賽將於26日（台灣時間）舉行首戰。國聯冠軍賽目前道奇以3比2領先大都會，如果對手是道奇，將是自1981年以來的首次對決；若是大都會隊，則是自2000年以來的首次對決。

關鍵字： MLB索托史坦頓

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