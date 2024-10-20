黑豹旗／澎湖聯隊兩位校長一早搭機跨海力挺　64強止步暖心鼓勵

▲黑豹旗澎湖聯隊，澎湖海事校長顏嘉禾（左）與馬公高中校長石仲哲（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗20日在三重棒球場進行64強賽，澎湖聯隊由兩校組成，澎湖海事校長顏嘉禾與馬公高中校長石仲哲都在今日早上搭乘飛機趕赴現場支持球員。儘管最終以0比9落敗，兩位校長仍給予球員高度肯定與鼓勵。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，他是搭乘早上8點40分的飛機抵台。「澎湖交通不容易，我們馬上飛過來，是候補的。因為都有事情，沒辦法昨天就陪著大家一起過來。」顏校長讚揚球隊的努力，指出學校雖然沒有良好的場地和編制人員，但孩子們充滿熱情。他觀察到球員們的失誤已經減少，「今年很難得可以到第三場，大概64強，我可以看得出來，他們的失誤也變少了。」

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馬公高中校長石仲哲則是搭乘9點40分的飛機，因校內有座談會而無法參加開幕式。他表示：「我們孩子一定要來看的，有機會一定要到。」石校長為了趕上比賽搭計程車，但仍在開賽後才抵達現場。他強調，雖然球隊不是科班出身，但許多球員在國中、國小時期有練球經驗。「雖然我們分屬兩個學校，練習機會相對少一點，不過我們感情都很好。」石校長說。

澎湖聯隊前3局遭壓制，4局上一度靠薛汯澧、洪唯朕安打攻佔得點圈，但仍留下殘壘。莊欽宇先發4局、黃勁華後援2局完成投球任務。

澎湖聯隊教練蔡良銓表示，球員整體表現受到練習時間不穩定影響，導致守備失誤較多。他認為對方投手控球和變化球都有一定水準，打擊方面也很出色。儘管如此，蔡教練對球隊打入64強感到滿意，強調球隊並未設定特定目標，只求盡力而為。

蔡良銓特別感謝多方單位的支持，包括經費補助和球具提供。值得一提的是，球隊中有一名高三女球員洪晴萱，她國小時曾打過少棒，今年得知消息後積極參與，練習出席率幾乎最高。

▲黑豹旗澎湖聯隊，洪晴萱。（圖／記者楊舒帆攝）