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「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約　灰熊一哥貼他帥照祝福

記者游郁香／綜合報導

日本第一控河村勇輝今夏與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，赴美追尋NBA夢，5場熱身賽場均上陣15.1分鐘，能得3.4分、4.2助攻，他屢次上演傳球美技驚艷眾人，根據《ESPN》的最新消息，他獲得曼菲斯開出的雙向合約，灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)第一時間就在社群媒體上貼出河村勇輝的帥照表達祝福。

23歲的河村勇輝過去4季效力於日本B聯賽的橫濱海盜隊，2023年獲選最有價值球員，在日本職籃擁有超高人氣，上季場均能砍20.9分和8.1助攻。他也是日本男籃能取得巴黎奧運門票的關鍵人物，儘管身高只有172公分，他仍赴美挑戰NBA，今夏與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。

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河村勇輝在熱身賽把握機會展示球技，5戰場均上場15.1分鐘，能得3.4分、4.2助攻，三分球16投4中。根據《ESPN》的最新消息，灰熊「升級」了他的合約，與他簽下一紙雙向合約，雙向合約並非正式合約，領這種合約的球員最多可出戰50場例行賽，但不能參加季後賽。

▲▼河村勇輝。（圖／路透）

▲日本第一控河村勇輝。（圖／路透）

172公分的河村勇輝將成為NBA本季最矮的球員，根據《ESPN》的統計，自1976年ABA-NBA合併以來，他只不過是第9位身高172公分以下的球員。

事實上，在傳奇皮朋(Scottie Pippen)之子小皮朋(Scotty Pippen Jr.)本周被「轉正」，成為灰熊第14人後，NBA薪資專家戈茲蘭(Yossi Gozlan)就分析，空出的雙向合約的名額會給河村勇輝。

▲河村勇輝單場攻下10分、7助攻，寫下NBA熱身賽代表作。（圖／路透）

▲河村勇輝獲得雙向合約。（圖／路透）

灰熊一哥莫蘭特第一時間就在個人社群媒體貼出一張河村勇輝的帥照，獻上祝福。莫蘭特在訓練營開始時就稱河村勇輝是自己的「好兄弟」，日前對公牛的熱身賽，他也在河村勇輝最後3.2秒站上罰球線前，在場邊耳提面命一番。

灰熊記者希爾(Drew Hill)表示，河村勇輝正在努力學英文，他現在已是曼菲斯球迷心中的「寵兒」。

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特Ja Morant

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