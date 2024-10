「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約　灰熊一哥貼他帥照祝福

記者游郁香/綜合報導

日本第一控河村勇輝今夏與灰熊簽下「Exhibit 10」合約,赴美追尋NBA夢,5場熱身賽場均上陣15.1分鐘,能得3.4分、4.2助攻,他屢次上演傳球美技驚艷眾人,根據《ESPN》的最新消息,他獲得曼菲斯開出的雙向合約,灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)第一時間就在社群媒體上貼出河村勇輝的帥照表達祝福。

The Memphis Grizzlies are signing Japanese guard Yuki Kawamura to a two-way NBA contract, sources tell ESPN. The 5-foot-8 Kawamura averaged 3.4 points, 4.2 assists and 15.1 minutes in preseason, leading Grizzlies with 21 total assists, and earned a roster spot. pic.twitter.com/DXTxm3vahf