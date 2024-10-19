兄弟大分領先仍見克迪熱身　平野：有些策略

▲克迪 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟台灣大賽首戰靠著6局狂攻7分，終場10比4逆轉統一獅。9局最後半局，兄弟另一洋投正在熱身，是否可能上場，平野惠一表示，這過程是有些策略性的做法，「但不能公開說。」

兄弟此戰由德保拉先發，主投7局僅失3分、2分責失好投奪勝。黃恩賜、呂彥青相繼登板，吳俊偉9局收尾關門。

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其中9局時，仍可看到克迪熱身投球準備，是否要繼續藉此壓住對方的氣勢？平野惠一表示，「當時是有一些策略性的想法，只是不能公開講。」他隨即指出，過去常講，兄弟是靠團體取勝，今天也是一樣，「例行賽、台灣大賽，我們都是如此。」

對於6局狂攻7分奠定勝基，平野惠一認為，在古林睿煬提前退場後，球隊就有很好的機會，「我們3局得點圈有人，雖然最後沒有得分，但這個半局，耗了古林很多球數，攻勢拉得很長，也讓獅隊三上三下。」

「加上德保拉後面回穩，用球變得精簡，當時就覺得會有更多攻勢機會，當然換投也很有關係，其實4到6局我們整個攻勢都很順暢，這很關鍵。」平野也說，選手一開始有點緊張，不過後半段打出積極性，「我一直都相信場上一段時間後，選手可以發揮出很好實力，今天從緊張到調整好的時間，比我預測短一點，這是好的部分。」