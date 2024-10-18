黑豹旗／新民被強恕扣倒！唯一女將1球解決強棒　實力不比男生差

▲台中新民高中棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台中新民高中今（18日）在中信盃黑豹旗青棒賽64強賽面對木棒組球隊強恕高中，打到5局才以0比14被扣倒，總教練高王佑仁認為球隊表現還不錯，「打到5局，雖然沒有得分，但也些細節處理得還不錯，就差在經驗值、練習量比較少，所以沒達到很好的效果。」

「還算滿意這次的結果，我們開賽前原本的目標就是64強，算有達到這個設定的小目標。」新民在預賽時先以11比2擊敗永平，再以18比3擊敗中華商海，面對木棒強權強恕，一直打到5局才結束比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新民唯一的女生球員王子函今天擔任先發8棒、右外野，有一個投手正面滾地球，還在比賽最後上場投球，只投1球就解決強恕打者，

高王佑仁說：「其實她的實力不會比一班社團組男生差，很多位子都可以守備，今天讓她站上投手丘跟科班對決，增加一點經驗值，女生要解決科班打者真的不容易。」

高二的王子函首度參與黑豹旗，賽後在場邊搜集象徵回憶的紅土，她認為自己前2場比賽都表現很好，今天遇到比較強的對手，心態就是享受比賽就好，輸贏是其次，「我們已經有達到原先的目標64強了。」

打擊方面，王子函認為自己今天能打到甲組選手的球很開心，「這是很難得的機會。」而且還以投手身份登板，她說：「投球感覺很好，很開心今天讓對手打不好，有順利拿下出局數，沒讓對手再得分。」而這個優異的表現，也讓王子函成為新民今天上陣的4名投手中，唯一沒失分的選手。

王子函過去其實也有棒球經歷，國小二年級開始就打夏令營的棒球比賽，五年級開始加入社區棒球隊，升上新民高中後，高一還在猶豫，高二毅然決然加入球隊，順利成為先發選手。在滿是男生的棒球隊中，王子函相當習慣，「從小就是都跟男生再一起打球，跟男生相處起來比較輕鬆自在。」