黑豹旗／黃靖哲美台球探觀察中開轟　東體扣倒和美、全員盜壘失敗

▲台東體中喊聲 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台東體中今（18日）在中信盃黑豹旗青棒賽64強迎戰和美高中，靠著開路先鋒黃靖哲首局首打席全壘打、單場3安打、2盜壘表現，提前在4局以15比0扣倒對手。此戰有很多球探來關注東體表現，陣中打者朱盟、黃靖哲、余新喆，以及投手李育朋、陳世展也都繳出好表現，總教練陳峰岳說：「他們要去習慣有人看。」

預賽面對社團球隊台南二中，東體只以4比0獲勝，接著又以17比2打敗松山工農，今天終於發揮木棒組實力，在投打兩端都適時發揮，陳峰岳說：「表現一場比一場好，我們一直到16強才會遇到科班，現在都是正常訓練，隨著比賽晉級，選手狀況越來越好，前面幾場我們第一局都沒辦法攻下分數，今天從第一局開始就打很好。」

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由於前幾場都是對上社團球隊，陳峰岳也給球員指定任務，他說：「面對社團贏的機會很高，所以每一場都有給任務，第一個就是希望3局20分扣倒對手，第二個是全員安打，第三個則是全員盜壘，不過我們有速度很慢的人，到現在都還沒完成任務，回去還要加強。」

今天有來自中職、美職球探來觀察東體比賽，像是台鋼球探王梓安就相當關注這場比賽，陳峰岳認為，球員必須習慣球探在場，「當你能力好、球隊戰績不錯時，有人來關注是很正常的，如果希望以後往職棒、更高層級發展，這都必須要習慣，有人看時也要發揮實力，不能沒人看時才打好。」

而今天朱盟、黃靖哲、余新喆、李育朋、陳世展都繳出好表現，尤其第一棒黃靖哲首局就敲出全壘打，接下來兩個打席安打，並且完成盜壘。陳峰岳說：「身為第一棒，他的擊球命中率很高，反向攻擊也比去年好很多，真的有進步。」

黃靖哲也認為自己今天表現不錯，「有調整到位，不像前幾場都打不好。」雖然是面對社團，不過黃靖哲沒有輕敵，以全力以赴的精神應戰，尤其在跑壘方面，他認為自己今天都有抓到時機點。

在東體陣中，黃靖哲主要擔任二壘手，他說：「以前是游擊手，升上高一之後開始改二壘。」黃靖哲認為自己最大的優勢是擊球率、上壘率高，希望讓球探看到自己打擊、速度、守備的能力。

身為二壘手，最大的挑戰就是守備時跑位的能力，黃靖哲平時也會觀察中職、大聯盟球員的比賽及訓練，他很喜歡台鋼雄鷹，不過最喜歡的球員則是紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）、味全張政禹，「喜歡他們的守備，還有克魯茲的腳程、跑壘，都會看比賽學習。」