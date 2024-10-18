黑豹旗／和美高三姚鈞翊對東體敲全隊唯一安打　目標大學要打甲組

▲▼和美高中展開攻勢，全隊振奮。 （圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

彰化和美高中今（18日）在中信盃黑豹旗青棒賽64強賽面對甲組強隊台東體中，最終在4局0比15提前遭到扣倒，總教練林永盛認為球隊這次能闖進64強，並與木棒組球隊交手，表現還不錯。

和美本場唯一上壘者就是開路先鋒姚鈞翊，首局靠著失誤上壘，3局再敲出全隊唯一安打。談到這場比賽，林永盛說：「還不錯啦，原本預設不要3局結束，目標是能打5局就好，因為東體是木棒組強隊，大家都很開心能跟這樣強度的球隊打一次，體驗一下。」

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林永盛認為，經過跟木棒組的比賽後，大家深刻了解到木棒球隊的能力、技巧都比社團球隊好很多，「今天就是跟他們學習。」

和美今年有6名高三主力畢業，戰力部分還在銜接、磨練，不過林永盛認為，現在的高三帶著新進的高一學弟，抗壓能力有進步，「前兩場都是分數很近的比賽，我們都有咬住，甚至最後還逆轉，一直都在進步。」

姚鈞翊對東體選手敲出安打，他認為自己表現還可以，「今天都碰得到球，後面換了一個速度比較慢的，有鎖定到他的直球。」

林永盛也認為，姚鈞翊是一名具有爆發力、速度的選手。姚鈞翊希望自己未來繼續往棒球這條路發展，林永盛認為，這場讓他與木棒組交手是很好的經驗。

不過除了打擊優異外，姚鈞翊守備部分似乎還需要加強，今天有一次嚴重失誤，「不規則彈跳，後來球彈到後面，丟了3分，不然今天我們不會這麼早被扣倒。」姚鈞翊自責的說。

高三的姚鈞翊希望畢業之後能到甲組球隊發展，「以前都是打軟式，希望之後能打甲組，想去挑戰看看。」姚鈞翊透露，過去和美也有學長加入甲組球隊，「以前有一個學長，打一打就去新社，上一屆畢業的學長也有3個去吳鳳、1個去高雄大學。」

姚鈞翊期許自己有機會循著學著的路，到去年升上甲一的高雄大學延續棒球路，他認為自己的優勢是柔軟度，「國小時打樂樂棒、壘球，後來跳級被叫去跟高年級學長一起比賽，那時候開始守外野，高中進來和美之後，接受永盛教練指導，打擊進步很多，投球也從原本只有110進步，高一一年就突破到120以上。」