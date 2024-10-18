黑豹旗／看完大谷翔平開轟後先發　玉里李承洲投打發威：受到激勵

▲黑豹旗玉里高中李承洲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗18日64強賽在三重棒球場開打，適逢大聯盟季後賽，玉里高中高一李承洲出發比賽前，先看完偶像大谷翔平開轟演出，受到刺激繳出投打俱佳的好表現。

李承洲對善化高中主投7局，僅被敲出2支安打，有5次保送，也飆5次三振，僅失1分。打擊方面單場雙安，包含延長賽致勝分也是他所貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李承洲表示，他是在比賽前一晚才得知將擔任先發，「昨天晚上搭電梯的時候，教練跟我說明天要先發。」雖然當時沒有太多準備，但上場後卻感受到了壓力，「我想說應該還好，可是發現今天上去投球有一點壓力。」

面對壓力，李承洲透過深呼吸來調整心態，並專注於將球投進好球帶。他提到教練的建議很有幫助，「教練說第一個打者很重要，一定要先解決掉，然後下一局我就做到了，那一局就比較順利。」

談到自己在延長賽中打出致勝安打，李承洲顯得有些意外，「其實在學校練習的時候，打擊表現並不是很好。」作為高一生首次參加大型比賽，李承洲展現出超乎年齡的沉穩，他解釋道這可能源於國中時期的經驗，「國中就打過很多大比賽，華南金盃四強賽也是我投的。」而且剛好華南盃的比賽場地，也是三重棒球場，所以很熟悉。

李承洲還分享了自己對棒球的熱愛來自家族影響，「我家這一輩的全部都在打棒球，例如堂哥李承杰、李承風、李承禎，還有現在念北科的李承佑，可能是命中註定的，我家剛好有空地，逢年過節都一起玩棒球。」他的偶像包括大谷翔平、山本由伸和張志豪等，「早上還在看世界大賽，看到大谷翔平的表現受到激勵，他太強了。」

李承洲也表示，能看大谷翔平比賽直播時，一定不會錯過，平常在學校沒辦法看直播，晚上拿到手機也會看「嗨賴」，每個打席都不放過。

談到未來目標，李承洲表示，「高一高二的目標就是保持身體健康，盡量不要受傷。到了高三，就是準備一些大比賽，想辦法入選中華隊國手。」國三未能入選U15國家隊，高中再次以中華隊為目標。