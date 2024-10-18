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黑豹旗／找到未來王牌了！高一李承洲勝投自己打　率玉里晉級32強

▲▼黑豹旗玉里高中、李承洲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗玉里高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

花蓮縣玉里高中在王牌張宥謙畢業後，尋找王牌投手接班人，中信盃黑豹旗18日64強賽，由高一的李承洲挺身而出，不但先發7局僅失1分，還在延長賽敲出勝利打點安打，率隊以6比2擊敗善化高中。

李承洲主投7局，僅被敲出2支安打，有5次保送，也飆5次三振，僅失1分。善化先發投手張豪幸也不遑多讓，壓制7局僅失1分，雙方以1比1延長戰線。

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延長8局上採突破僵局制，李承洲率先上場，敲出安打攻下超前分，隨後利用2保送及曾翊祐、趙仁翊的安打，單局進帳5分奠定勝基。善化僅在8局下追回1分，最後就以4分差落敗。李承洲退場後，由蔡沁佑登板，後援1局失1分非責失分，守住勝果。

玉里高中總教練吳佳榮表示，「李承洲是我們未來的木棒先發投手，最後一任投手蔡沁佑也才高一。透過這場比賽培養他們的自信，未來碰到這種強隊才不會怕。」

吳佳榮說，「原本評估實力差一截，沒想到會贏球。觀察善化高中自暑假期間的比賽，都展現強烈的攻擊實力，原本想說可能會七三波，結果五五波，也有把握住他們失誤的機會，出發前沒想過會贏。」

讚賞李承洲近乎完美的投球表現，吳佳榮說，「他會成為我們的主力投手，這裡能給他舞台。」今年多位高三主力畢業，必須重新整頓陣容，吳佳榮說，「沒有給球員太多壓力。」不過他也強調，這場比賽守備和跑壘有需要檢討的地方。

關鍵字： 玉里高中李承洲中信盃黑豹旗善化高中棒球

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