黑豹旗／目標150公里！「大溪大谷翔平」林珺希潛力獲教頭肯定

▲黑豹旗，大溪高中林珺希。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

大溪高中林珺希18日在中信盃黑豹旗，先發指定打擊，首打席敲長打為球隊攻下第1分，最後半局登板無失分。因投打都相當有潛力，因此獲得「大溪大谷翔平」的稱號，總教練鄭錦繁也認證在守備位置和隊內的角色方面，確實像大谷翔平，林珺希則謙虛地說，「我還要繼續加油！」

鄭錦繁肯定評價林珺希的成長，特別是在責任感和企圖心方面。他表示，「林珺希的責任感有顯著提升，他在球場上的企圖心已經與高一時期大不相同。他努力完成每一項任務的態度，是非常難得的特質。」鄭教練認為，這些方面是林珺希在過去一年多來進步最大的地方。

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談到「大溪大谷翔平」這個稱號的由來，鄭錦繁解釋道，「林珺希是球隊的王牌投手，同時擔任第四棒，還守右外野，角色非常接近大谷翔平。」教練希望林珺希能朝這個方向繼續進步，將大谷翔平視為追求的目標。

在投手培養方面，鄭錦繁表示會採取保護性的策略。目前林珺希主要擔任後援投手，計劃在他進入木棒組後再轉為先發。教練強調，「我們從今年暑假開始，慢慢把木棒聯賽的輪值排出來，未來林珺希也有機會加入先發輪值。」

林珺希在接受訪問時透露，大谷翔平一直是他的偶像。「大谷在場上的氣場非常強大，我也希望能有那種感覺，」林珺希說。對於自己獲得「大溪大谷翔平」的稱號，他謙遜地表示，「我還要繼續加油。」

在心理素質方面，林珺希也有明顯進步。他坦言高二之後，自己的心態發生了變化，「現在打擊不好時，我會思考原因，然後在下一次上場時進行調整。」他承認以前情緒比較不穩定，但現在已經能夠更好地控制自己的心態。

林珺希近期透過球隊結合運科訓練，半年內球速提升5公里，目前最快球速147公里，他在帽簷寫下激勵自己的單字，其中包含「150」，表達提升球速達到150公里的決心。