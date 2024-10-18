李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

▲高苑總教練李來發 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

前高苑工商總教練李來發近年罹患肝癌，於16日病逝，享壽70歲（農曆）。近15年來他奉獻給基層棒球，高苑工商董事長余政憲感謝他這些年培育出這麼多人才，樂天桃猿廖健富也感念李來發教練，「沒有你就沒有現在的我。」

李來發在離開職棒界後，接受余政憲邀請到高苑工商執教。兩年前身體就出狀況，余政憲透露，當時檢查結果是肝癌第四期，原本打算換肝也比對成功，但癌細胞擴散到其他部位，只能化療。

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細數李來發在高苑工商所教出的子弟兵，包含林子偉、梁家榮、許基宏、廖健富、陳子豪等在職棒發光發熱的好手。余政憲說，李來發是從日本回來的教練，教球有其堅持，而且很細膩，多用正面鼓勵方式指導球員，很感謝他這些年培育出這麼多人才。

廖健富2017年畢業後成為中職選秀狀元，高中三年在李來發的指導下，無論打擊或蹲捕實力都大幅度提升，獲得桃猿球團青睞。廖健富特別分享李來發當年親自為他拍的照片，「這張是總教練幫我拍的第一張照片，當年是總教練拉我進了高苑，在這高中三年總教練的指導，不管是球技還是做人處事都是總教練對球員的用心，在總教練身上真的學習很多，也很感謝總教練的栽培我才能踏上職棒的舞台，沒有你就沒有現在的我。」