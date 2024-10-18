1勝3敗陷絕境　大都會林多：為我們想要的去奮鬥

▲尼莫（Brandon Nimmo）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

國聯冠軍系列賽第4戰，紐約大都會投手群們輪番失守，加上打線也不給力的影響下，終場就以2比10敗給洛杉磯道奇，陷入1勝3敗的絕對劣勢；對此陣中主將林多（Francisco Lindor）賽後表示得為我們想要的去奮鬥，並表示「如果你沒有信念，那你就不應該在這裡。」

本場比賽大都會最大機會出現在6局下半，當時大都會無人出局攻佔滿壘，但仍攻不破道奇鐵牛棚。菲利普斯（Evan Phillips）面對滿壘危機，守住陣腳，抓下2出局後，崔南（Blake Treinen）接手，製造飛球出局，大都會「滿壘大中計」無功而返，後面打線也未有建樹，最後就以2比10吞敗，陷入1勝3敗的絕對劣勢。

「如果我們能從這裡（系列賽1比3落後）爬回來，那麼這將會是一個了不起的故事；我們將會加入（Grimace）的行列，OMG的話題持續上演，」左外野手尼莫（Brandon Nimmo）賽後說道。

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大都會例行賽以22勝33敗的戰績開季，落後外卡席次高達六場，但最終他們在下半季一步一步奪下勝利，最終仍闖進季後賽。

在外卡賽對陣釀酒人時，當時大都會9局上半僅差兩個出局數就要被淘汰了，然而阿隆索（Pete Alonso）的超前三分砲扮演救世主，率隊淘汰釀酒人；在分區系列賽對陣費城費城人的G4中，林多在6局上半一棒夯出超前比數的滿壘全壘打，大都會最終以下剋上淘汰費城人，晉級國聯冠軍賽。

「這教會了我們很多關於我們的性格和我們作為一支球隊的身份，我們是一群超有韌性的球員，我們基本上整年都得回應挑戰，」阿隆索表示，「2024年大都會，我能想到的另一個詞除了Grimace外，就是韌性了，這就是我們的本質。」

「如果你沒有信念，那你就不應該在這裡，」林多接著說，「你得相信，你得為我們想要的去奮鬥。」

對手洛杉磯道奇曾在2020年克服國聯冠軍系列賽1勝3敗的劣勢，最終奪得世界大賽冠軍；大都會以此為借鏡，知道任務艱鉅，但並非不可能。

「我們以及對方有歷史經驗，所以這不是新的挑戰，」尼莫最後說，「我們能做到，這支球隊非常有能力，這是一支非常好的球隊，但我們必須全員一起努力，一切都得運作良好，老實說，我們也需要一些好運氣，球運得落在我們這邊。」

阿隆索將在今年賽季結束後成為自由球員，但他表示自己並不考慮G5可能是他在大都會的最後一場比賽，「我現在只專注於為這些隊友爭勝，這支隊伍真的很特別，這一年來真是令人興奮。」他說，「我們已經取得了很多成就，但這將是一個巨大的挑戰，我很期待明天與更衣室的隊友一起進行這場戰鬥。」