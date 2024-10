1勝3敗陷絕境　大都會林多：為我們想要的去奮鬥

▲尼莫(Brandon Nimmo)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

國聯冠軍系列賽第4戰,紐約大都會投手群們輪番失守,加上打線也不給力的影響下,終場就以2比10敗給洛杉磯道奇,陷入1勝3敗的絕對劣勢;對此陣中主將林多(Francisco Lindor)賽後表示得為我們想要的去奮鬥,並表示「如果你沒有信念,那你就不應該在這裡。」

4th dinger of the #Postseason for @MarkVientos_5 pic.twitter.com/9i9PKr3h9S