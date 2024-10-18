台灣棒球傳奇教練李來發辭世享壽70歲　棒協：深感遺憾不捨

▲李來發。（圖／歐建智攝）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球界今天傳出令人震驚和悲傷的消息，知名棒球教練李來發於今日離世，享壽70歲（以訃聞為主）。李教練一生奉獻給台灣棒球，他的離去是台灣棒球界一大損失。棒協聲明悼念，直言深感遺憾與不捨。

李來發教練出生於1956年，棒球生涯橫跨球員和教練兩個階段，為台灣棒壇貢獻了近半個世紀。作為球員，他在1974年至1977年間連續入選中華代表隊，與投手高英傑組成令人稱道的黃金搭檔。1980年，他更進軍日本職棒，加入南海鷹隊。

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1984年起，李來發轉型為教練，開啟了他更為輝煌的棒球生涯第二階段。他多次率領中華代表隊參與國際賽事，其中最為人稱道的是1992年巴塞隆納奧運會，帶領中華隊奪得銀牌。他也是台灣唯一四度擔任奧運棒球代表隊教練的人。

在職業棒球領域，李教練曾擔任和信鯨隊、中信鯨隊的總教練。2009年起，他接掌高苑工商青棒隊總教練一職，為台灣培養了眾多優秀的棒球人才。今年8月，他才剛從這個崗位退休，轉任球隊高級顧問。

李來發教練一生獲獎無數，包括多次獲得最佳教練獎。他對台灣棒球的貢獻不僅體現在賽場上的成績，更在於他培養的無數棒球人才，以及他為台灣棒球樹立的榜樣。

如今傳出逝世消息，震驚棒壇，棒協稍早聲明，「李總教練自球員時期便長期入選中華隊，退役後擔任教練更是率領中華隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌佳績，爾後更是在職棒球隊以及高苑工商棒球隊作育英才無數，並且擔任中華棒球OB會副會長職務，為台灣棒壇發展重要角色，如今辭世，本會深感遺憾與不捨。」

