湖人17順位菜鳥連砍20分扮英雄　詹皇嗨了：那小子真厲害

Lakers rookie Dalton Knecht STOLE THE SHOW scoring TWENTY STRAIGHT in the 4Q and OT leading LAL to the #NBAPreseason victory!



???? 35 PTS

???? 7 REB

???? 8 3PM

???? 10-18 FGM pic.twitter.com/WFCptZs3cd — NBA (@NBA) October 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人休賽季補強計畫屢次碰壁，將以上季的陣容迎接新賽季，被「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)質疑不想贏，不過今年以首輪第17順位加盟的「大齡射手」柯奈特(Dalton Knecht)在今(18)日對太陽一役大爆發，他在末節和延長賽連砍了20分，率隊以6分差氣走對手，連天王詹姆斯(LeBron James)都讚嘆不已。

在今日作客太陽之前，湖人僅在熱身賽拿下1勝，這一戰憑藉當家長人戴維斯(Anthony Davis)首節就猛砍15分，拉開5分領先，但很快就在次節被超前比數。出人意料的是，來自田納西大學的23歲射手柯奈特大爆發，他不僅砍進末節最後5.1秒的追平三分，逼出延長賽，他在第4節和OT更是連得了20分，這段期間總共包辦25分。

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湖人此戰最後22分有20分都是柯奈特所拿下，最終他上場32分鐘，18投10中轟下35分、7籃板，三分則是13投8中，率隊以128比122力退勁敵太陽。他賽後表示，自己當下只是想著投籃，「我手感火熱，到頭來我只是專注於打籃球。」並感謝隊友替他創造出手機會。

柯奈特特別提到，當家長人戴維斯在第4節告訴他，「是時候接管比賽了」，「一眉哥」賽後還貼心地保留了這一戰的比賽用球，並把球送給他。

柯奈特也不忘感謝主帥瑞迪克(JJ Redick)，「我無法表達對JJ的感謝之情。當教練支持你時，感覺總是很好。」值得一提的是，瑞迪克還在休息室外面等這位菜鳥結束場邊採訪，第一時間和他說，「這是你這輩子說過最多話的一次，兄弟！」

LeBron and the rest of the Laker bench were loving the @DaltonKnecht3 show ???? pic.twitter.com/ohE58wk3v1 — Lakers Nation (@LakersNation) October 18, 2024

這一戰沒上場的洛城天王詹姆斯在場邊看得很嗨，詹皇賽後在社群媒體發文大讚柯奈特，「那小子太厲害了!」

太陽「奪命書生」布克(Devin Booker)也被柯奈特驚艷到，他驚呼，「令人難以置信，他的投籃非常準。」他坦承之前對柯奈特的了解不多，「但他現在絕對是我關注的對象。」