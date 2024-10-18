黑豹旗／僑泰女將角羽蓁雙安輸球哭了　從小獅迷最愛陳傑憲

▲台中市僑泰高中角羽蓁。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗18日在三重棒球場進行64強戰，社團球隊僑泰高中由唯一女將角羽蓁扛先發第7棒、二壘手，她是全隊唯一連兩打席敲安打的打者。目前才高一的她表現指日可待，從小就是統一獅球迷，也對獅子軍出征台灣大賽有信心。

角羽蓁2局上敲出團隊首安，第二打席4局上又敲安打，可惜都沒有攻佔二壘。她說，「球來就打，喜歡的位置就用力打。」

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僑泰高中總教練李國銀透露，角羽蓁一開始害羞不敢進球隊，他直接到班上「挖角」，鼓勵她既然喜歡棒球就一起來練球。角羽蓁坦言，很想參加黑豹旗，但沒想過可以先發。教練則認為她實力不輸男生，而且有意要培養她當投手。

角羽蓁從國小四年級就加入社區棒球，她透露，「跟爸爸看職棒比賽，就很想打棒球。」她所參加的社區球隊也有女生球員，沒有跟不上球隊的問題。而且她運動細胞不俗，還曾加入田徑隊，在台中市田徑賽國小女子組壘球擲遠項目獲得第二名。

僑泰高中此戰在4局下被中山高中攻下14分而提前結束比賽，角羽蓁也跟著其他隊友留下不甘心的淚。她坦言，「因為輸了！」喜歡棒球就是想跟大家一起比賽、一起贏球。

從小就是統一獅死忠球迷，角羽蓁透露偶像是陳傑憲，「因為他打球打得好，態度也好。小時候突然看他一直打安打，就很欣賞他。」顏值也是原因嗎？她害羞地說，「也是有！」統一獅即將在19日與中信兄弟展開台灣大賽，角羽蓁說，「因為我是獅迷，所以對他們有信心。」