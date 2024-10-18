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黑豹旗／台中二中遲到裁定輸批對手怕我們　蔡明里：自以為風趣？

▲台中二中棒球隊 。（圖／棒協提供）

▲台中二中棒球隊。（圖／棒協提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台中二中在昨天（17日）黑豹旗64強賽事中原定交手嘉義高中，沒想到卻因遲到問題遭裁定輸球，台中二中總教練鄭肇豪表示，會遲到是交通因素，嘉中肯定是會怕我們；對此言論，資深球評蔡明里今天發文表示，遲到就是遲到，遲到就是你的問題，或許這教練是自以為風趣吧？但一點都不好笑。

此戰原定17日上午9點開打，台中二中表定要在8點半抵達國體大球場，但沒想到在路上遇到交通狀況，最終9點26分抵達球場，來到球場後，台中二中總教練鄭肇豪與大會技術委員、嘉義高中總教練蔡士偉討論，最後決議兩隊仍上場比賽，但紀錄上裁定比賽，嘉中7比0獲勝。

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鄭肇豪認為，這對於台中二中來說是個經驗，被大會安排在第一場，不過沒想到林口交通這麼糟，「對方住宿型球隊，他們要三更半夜出發都可以，我們非住宿隊伍，5點半集合，大家從四面八方到學校集合，要是再早會很危險。」最後鄭肇豪不斷強調，「林口交通比想像中糟糕。」

「他們會怕，面子掛不住。」講到雙方實力，鄭肇豪再度談到裁定比賽這件事，「我跟他們教練說，你們甲組球隊抓這個，不是我們個人因素，而是交通因素，這樣格局很低。」

鄭肇豪言論一出馬上遭到網友批評，資深球評蔡明里今天在個人社群上發文，表示「遲到就是遲到，遲到就是人的問題，遲到就是你的問題」。

蔡明里指出，「本周連續五天，我都從早上九點的比賽開始，當然八點左右就要來到現場，前四天從台中住處到桃園青埔，今天從老家到三重，反正，你就是八點要到現場，你選擇怎樣到是你家的事，你要幾點起床也沒人管你，因為，球賽不會等你！」

「遲到的理由總是百百種，但無論是理由或藉口，遲到就是遲到，高鐵不會等你，班機不會等你，考試不會等你，比賽當然也不會也不該等你。」蔡明里說，「所以，就算對手同意等你來比賽，大會的規定也不該通融，人家還願意跟你打幾局友誼賽，還非常有風度的稱讚你們，不料卻換來什麼『沒格』、『怕我們』的酸言酸語，這實在令人傻眼！」

蔡明里最後表示，「或許這教練是自以為風趣吧？但我認真的說：一點都不好笑！而且很可笑！」

關鍵字： 黑豹旗台中二中蔡明里

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