黑豹旗／僑泰64強賽遭單局海灌14分落淚　前役曾擊敗甲組球隊

▲台中市僑泰高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗18日在三重棒球場進行64強戰，前一戰演出2比0完封甲組陽明工商的僑泰高中，此戰面對高雄市中山高中，前3局僅咬比分以0比1落後，不料4局下遇到亂流，被灌14分提前結束比賽，球員都留下不甘心的淚水。

僑泰高中2局下遭到中山突破，蔡昀叡掃出二壘安打，隨後擊出游擊滾地球，靠對方守備失誤攻下第1分。隨後跑者利用葉建陞投手犯規攻佔三壘，隨後兩棒都挨三振留下殘壘。

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僑泰高中4局下又遇到亂流，中山由黃皓揚擊出內野安打，蔡昀叡挨觸身球保送，王子豪擊出三壘滾地球利用對方守備失誤攻佔三壘，攻下2分，拉開至3比0。隨後連續3保送免費送分。僑泰換投，由捕手林韋丞接替葉建陞。

但臨危授命的林韋丞繼續保送又擠回1分，中山也持續以小球戰術讓僑泰招架不住，執行短打、三壘滾地球，添加2分，隨後兩度暴投繼續被攻下分數。最後蔡少洋、蔡昀翰連續兩安打「補刀」，單局被灌進14分，提前結束比賽。

僑泰高中先發投手葉建陞前3局僅被敲2安打，因隊友失誤失非責失分。僑泰女將角羽蓁先發二壘手排第7棒，單場雙安吸睛。僑泰賽後留下不甘心的淚水，總教練李國銀坦言，葉建陞受到守備影響，陣中缺一壘手，若他登板當投手，一壘手就會有狀況。

守備釀成失分大局，李國銀說，「有兩球掉得滿遠的，是滿大的傷害，看得出來掉分後投手心情也崩掉了，沒辦法把球投好。後來登板的投手也沒有練投就登板，林韋丞才高一而已，寄望他明年的投球。」

前一戰完封陽明工商已成經典戰役，李國銀認為，「他們的氣氛度跟熱絡度其實都進步很多，因為像之前在打球時聲音沒有喊出來。這幾場他們不僅喊聲也都互相幫忙，這是觀察他們最近這一年比賽比較大的改變。」

去年不敵台東體中，原本期待此戰贏球下一戰有機會對上東體，李國銀說，「現在換中山晉級了，也祝福他們。」