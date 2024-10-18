運動雲

>

守護者驚天逆轉：9局追平、10局再見！7比5轟退洋基

記者王真魚／綜合報導

美聯冠軍系列賽第3戰，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）8局聯手「背靠背」開轟，助隊逆轉戰局。守護者諾爾（Jhonkensy Noel）9下擊出2分砲，兩隊殺進延長賽，弗萊（David Fry）10局下擊出再見2分砲，率隊終場7比5勝出，系列賽首勝到手。

洋基系列賽已經2勝，再1勝就聽牌，此戰2局由崔維諾（Jose Trevino）敲安先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

守護者曼扎多（Kyle Manzardo）3局擊出2分砲超前，6局希曼尼茲（Andres Gimenez）適時安打，追加第3分。

7局打完，兩隊仍是3比1。8局上半，洋基火力甦醒，賈吉、史坦頓背靠背開轟，率隊超前比數。

洋基隊上一次在季後賽中打出「背靠背」全壘打是在2010年美聯冠軍系列賽G5對遊騎兵之戰，由史威瑟（Nick Swisher）、卡諾（Robinson Cano）所擊出。

9局上，洋基托雷斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打，幫助球隊以5比3領先。

9局下，守護者把握最後攻勢機會，諾爾（Jhonkensy Noel）代打擊出2分砲，一棒追平比數，將戰局拉至延長賽。

諾爾繼1995年貝利（ Albert Belle）再現季後賽9局後的追平全壘打，成為隊史第2人。

守護者先發波伊德（Matthew Boyd）2局失分後回穩，此役5局投球僅失1分，季後賽累積3場出賽都是先發，共11.2局投球只丟1分，防禦率僅0.77。

比賽進入第10局，洋基一度在2出局攻佔得點圈，不過瑞佐（Anthony Rizzo ）遭到故意保送後，下一棒沃爾皮（Anthony Volpe）遭到三振，洋基無功而返。

10局下，守護者再度掌握機會，弗萊（David Fry）敲出2分砲，一棒再見比賽。

守護者先發波伊德（Matthew Boyd）2局失分後回穩，此役5局投球僅失1分，季後賽累積3場出賽都是先發，共11.2局投球只丟1分，防禦率僅0.77。

▲▼弗萊（David Fry）。（圖／路透）

▲弗萊（David Fry）。（圖／路透）

關鍵字： 洋基守護者美聯冠軍系列賽賈吉史坦頓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平無視噓聲！首打席轟189公里超速彈

大谷翔平無視噓聲！首打席轟189公里超速彈

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

獵鷹跳槽PLG因為「球迷多」　新賽季還要粉碎沒球星質疑

獵鷹跳槽PLG因為「球迷多」　新賽季還要粉碎沒球星質疑

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

鷹速小子揮別上季撞牆期　谷毛唯嘉先發、替補之間找定位

鷹速小子揮別上季撞牆期　谷毛唯嘉先發、替補之間找定位

「喇叭」扛起獵鷹隊長重任　老將張博勝喊話兩職籃聯盟要整合

「喇叭」扛起獵鷹隊長重任　老將張博勝喊話兩職籃聯盟要整合

黑豹旗／美國學校參賽連2場裁定勝好可惜　首度完賽遭高苑扣倒

黑豹旗／美國學校參賽連2場裁定勝好可惜　首度完賽遭高苑扣倒

黑豹旗／嘉中對社團王者只贏3分　蔡士偉大讚A級：不是濫竽充數

黑豹旗／嘉中對社團王者只贏3分　蔡士偉大讚A級：不是濫竽充數

老獅迷傳真來信鼓勵　蘇泰安感動分享全隊

老獅迷傳真來信鼓勵　蘇泰安感動分享全隊

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

熱門新聞

大谷翔平無視噓聲！首打席轟189公里超速彈

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

獵鷹跳槽PLG因為「球迷多」　新賽季還要粉碎沒球星質疑

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

鷹速小子揮別上季撞牆期　谷毛唯嘉先發、替補之間找定位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平無視噓聲　首打席就開轟

2中二中睽違6年闖黑豹旗64強因遲到裁定輸

3跳槽PLG！　獵鷹表態因為球迷多

4桃園黑豹旗遭扣倒　豪華球經團搶鏡

5美國學校在台灣打球常被取笑

最新新聞

1快艇王牌無限期缺陣　該考慮退休？

2守護者連2轟驚天逆轉！保一線生機

3大谷翔平無視噓聲　首打席就開轟

4跳槽PLG！　獵鷹表態因為球迷多

5揮別上季撞牆期　谷毛唯嘉找定位

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366