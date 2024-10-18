守護者驚天逆轉：9局追平、10局再見！7比5轟退洋基

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記者王真魚／綜合報導

美聯冠軍系列賽第3戰，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）8局聯手「背靠背」開轟，助隊逆轉戰局。守護者諾爾（Jhonkensy Noel）9下擊出2分砲，兩隊殺進延長賽，弗萊（David Fry）10局下擊出再見2分砲，率隊終場7比5勝出，系列賽首勝到手。

洋基系列賽已經2勝，再1勝就聽牌，此戰2局由崔維諾（Jose Trevino）敲安先馳得點。

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守護者曼扎多（Kyle Manzardo）3局擊出2分砲超前，6局希曼尼茲（Andres Gimenez）適時安打，追加第3分。

7局打完，兩隊仍是3比1。8局上半，洋基火力甦醒，賈吉、史坦頓背靠背開轟，率隊超前比數。

洋基隊上一次在季後賽中打出「背靠背」全壘打是在2010年美聯冠軍系列賽G5對遊騎兵之戰，由史威瑟（Nick Swisher）、卡諾（Robinson Cano）所擊出。

9局上，洋基托雷斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打，幫助球隊以5比3領先。

9局下，守護者把握最後攻勢機會，諾爾（Jhonkensy Noel）代打擊出2分砲，一棒追平比數，將戰局拉至延長賽。

諾爾繼1995年貝利（ Albert Belle）再現季後賽9局後的追平全壘打，成為隊史第2人。

守護者先發波伊德（Matthew Boyd）2局失分後回穩，此役5局投球僅失1分，季後賽累積3場出賽都是先發，共11.2局投球只丟1分，防禦率僅0.77。

比賽進入第10局，洋基一度在2出局攻佔得點圈，不過瑞佐（Anthony Rizzo ）遭到故意保送後，下一棒沃爾皮（Anthony Volpe）遭到三振，洋基無功而返。

10局下，守護者再度掌握機會，弗萊（David Fry）敲出2分砲，一棒再見比賽。

守護者先發波伊德（Matthew Boyd）2局失分後回穩，此役5局投球僅失1分，季後賽累積3場出賽都是先發，共11.2局投球只丟1分，防禦率僅0.77。

▲弗萊（David Fry）。（圖／路透）