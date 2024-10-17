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黑豹旗／台灣選手壯的很矮高的不壯　美國學校在台灣打球常被取笑

▲▼美國學校棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

▲▼美國學校棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

首度打黑豹旗就通過預賽，闖進64強的美國學校，今（17日）面對青棒強權高苑工商，雖然以0比15輸球，但他們仍然相當開心，投手Anthony Eastwood過去也曾在美國打球，感受到台灣、美國選手的不同。

美國學校預賽時面對協同中學，對方因為學校段考沒到現場，裁定美國學校7:0獲勝；第二戰面對弘文高中，美國學校投手投出觸身球，引發對方不滿，最後弘文選手甚至報粗口遭驅逐出場、人數不夠，美國學校裁定獲勝，Anthony Eastwood說：「很開心，上禮拜我們打得很好，對手很厲害，所以我們贏下來真的很開心」。

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今天面對高苑，美國學校派出Dean Albert先發，結果只投3人次，沒有抓下任何出局數就退場。換上Anthony Eastwood登板後，單局被敲6安打、5分，他說：「今天上去的時候沒時間暖身，只有3、4顆球就開始，所以感覺投得還好，只是能投進好球帶而已，不過因為對手很厲害，被打得很扎實。」

過去美國學校也曾在花蓮比賽，遇過台灣的青棒甲組球隊，這次面對高苑，Anthony Eastwood說：「對方守備很好，打擊他們用木棒也很厲害。」

不過投手方面，Anthony Eastwood表示，自己暑假時曾去美國打球，「今天對方的投手我們打得到，不過可能是因為今天我們比較弱，所以他們派出比較慢的投手。」

▲▼美國學校棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

雖然0比15輸給高苑，不過美國學校認為自己表現很好，Anthony Eastwood說：「我們今天打得很好，有跑者在壘上，也能夠跑來跑去。」

見識過台、美優異的選手，Anthony Eastwood認為美國投手很好，很多都又壯又高，不過台灣的選手方面，「有很多壯的，但很矮，也有一些高的，但是他不壯。」

美國球隊在台灣打球總是會遇到很多狀況，Anthony Eastwood在場上多次遇到台灣選手嗆聲，「上禮拜的選手對我們不好，一直罵我們，叫我們外國人回去吃麥當勞啦，像是這之類的話。」也曾遇過隊伍上的黑人選手在場上被台灣人叫猴子，「今天我在投球時也有聽到，對方用英文說了一些難聽的話，這經常會遇到，很多台灣隊伍會笑我們。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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