黑豹旗／美國學校參賽連2場裁定勝好可惜　首度完賽遭高苑扣倒

▲▼美國學校棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

美國學校首度打中信盃黑豹旗青棒賽就通過預賽，闖進64強，實際上是連續遇到裁定勝晉級，在外人眼中看來可能有點幸運，但對於他們來說，更希望來一場堂堂正正的比賽，今（17日）在國體大球場面對青棒傳統強權高苑工商，完整地進行了一場比賽，雖然最後4局就被15比0扣倒，但他們仍然很高興。

美國學校先發投手Dean Albert只投3打席、8球，首名打者因失誤上壘，接著投出觸身球、四壞球，沒解決任何打者就退場，教練黃修其表示，「因為是面對高苑，我們原本的想法是不能按照傳統方式跟他們打，所以派出一個左投、側投，不過最近學校有很多活動，他有好幾天沒練球了，原本我們想說他如果投得進去，或許還有機會，沒預料到今天是這個狀況。」

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談到團隊表現，黃修其認為表現還不錯，今天跟高苑打，預期就是多打一局我們就賺到，「沒有設定什麼目標，就是多跟他們學習，跟他們這個層級的球隊打，學習他們的技巧，今天我們打到４局，而且原本還有機會打到5局。」

不過為了讓更多球員上場，後半段比賽有許多調度，最後在4局下丟3分，讓高苑達到4局15分的扣倒條件，黃修其說：「來了就是希望他們能上場，多打比賽，所以後面需要調整上場的人員。」由於今天是上課日，所以美國學校陣中還有許多隊員沒到，「我們就以目前所有的球員上場，盡量打出精彩的比賽。」

美國學校積極希望讓所有球員都能上場比賽，不過前2場比賽對他們來說都相當可惜，首戰對手協同中學因為段考沒來，讓特地從台北到台南南英商工的美國學校沒比賽打。

第二戰面對弘文高中，再度搭高鐵到台南，結果遇到對方同一球員上場連續打兩打席的狀況，又遇到對方針對臂章抗議半小時，恢復比賽後美國學校投手投出觸身球，引發對方不滿，最後甚至報粗口，只打到4局就因對手球員被驅逐出場，對方人數不夠而裁定敗。

「對我們來說真的很可惜，我們甚至還有球員沒上場，很可惜沒辦法打完。」美國學校表示，這是他們首度參加黑豹旗，所以有很多黑豹旗規則不是那麼了解，黃修其說：「像是我們球衣就交給廠商，臂章的部分廠商跟我們說，很多球隊都是這樣做，我們也沒注重細節，不知道一定要怎樣，未來如果還有機會參賽，一定會避免。」

談到那顆引爆衝突的觸身球，黃修其則回應，當天比賽因對方抗議，中間隔了半小時，投手又無法在上面練投，手有點冷掉，「那個狀況下我們沒道理故意投他，我們是領先的，對方三壘有人，沒道理故意觸身球。」黃修其也補充，當下對方可能是落後，想要找看看有什麼方法，「就是他們說的拐氣還是什麼的。」

因裁定獲勝，這不是美國學校希望得到的，他們每場比賽都希望打到最後，「我們很重視這個比賽，兩天都是從台北搭高鐵下去，結束再搭高鐵回來，沒想到會這樣。」

在這次黑豹旗之前，美國學校一度因為規則關係無法參賽，不過在不斷與棒協、體育署溝通後，後來找到解決辦法，「我們有參加其他的國際聯盟，規定在非賽季期間不能以學校名義比賽，但黑豹旗規定必須以學校名義參賽。」

「很感謝體育署、棒協幫忙積極爭取，我們的學生從國小、國中、高中都在美國學校，比其他隊伍更是一個學校的球隊，但礙於規定，我們無法以學校名義參加。」在美國學校與棒協、體育署長時間溝通後，最後以放寬認定的方式參賽，「台北美國學校」最後以「美國學校」名稱參加，「謝謝體育署，幫助我們找到折衷方法，也不會讓學校太為難，讓我們能打台灣這麼好的比賽，如果沒打黑豹旗真的會很可惜。」

黃修其表示，美國學校一直以來都很積極參與台灣棒球活動，也以其他隊名的方式參與過許多盃賽，例如「陽明山盃」、「城市盃」等賽事，本次黑豹旗透過體育署的協調，才讓他們有機會站上黑豹旗舞台跟其他高中切磋。