黑豹旗／張乙安二刀流發威！敲安、後援飆5K領軍穀保剋稻江

▲張乙安。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信盃黑豹旗17日在三重棒球場舉辦三場賽事，首場科班與社團對決，美和高中以13比0大勝彰師附工，隨後兩場都是木棒球隊同場較勁，三民高中7比3勝彰化藝中，穀保家商5比1力克稻江商職，張乙安二刀流發威，敲1安打、後援飆5K。

美和首局靠著1保送、3安打進帳2分，2局上楊翰威適時安打再下一城，關鍵4局上邱孝一安打開路，攻佔滿壘時，第4棒陳于凱掃清壘三壘安打，一口氣灌進6分，5局上追加4分，最終提前於5局扣倒對手。張育軒先發3局，被敲2安打，奪3次三振，無失分，林國健、蔡凱威各投1局，未被敲安打，合力飆3K。

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三民高中把握2局上進攻機會，3保送擠成滿壘，埋伏在第9棒的劉恩銓適時安打先馳得點，輪回首棒張耀斌敲清壘三壘安打，拉開至4比0。彰藝分別在3局、5局各追回1分，三民則在7局上靠對方失誤及3支安打追加3分保險分，終場以4分差獲勝。蘇嵐鴻投5局，奪5次三振，無失分拿下勝投，林紘維後援2局，奪2K，無失分，救援成功。

穀保首局就把握稻江亂流，靠3保送及張乙安、蔡琞傑、古定玄串連3安打攻下4分大局，3局下保送上壘後黃靖惟適時安打追加1分。穀保此役派出3名投手車輪戰，余冠諭投2局奪2K，王銘賢中繼3局飆7K，張乙安投打俱佳，後援2局飆5K，全場3投手合計14K，順利封鎖對手，僅在2局上因1保送、1安打失1分。