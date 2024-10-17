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雲豹能源連3年贊助黑豹旗　總經理趙書閔開球提倡性別平權

▲▼雲豹能源總經理趙書閔參與黑豹旗賽事開球活動。（圖／中華棒協提供）

▲雲豹能源總經理趙書閔參與黑豹旗賽事開球活動。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／桃園報導

雲豹能源連續3年贊助黑豹旗，積極推動ESG（環境、社會、公司治理）理念，以實際行動支持學生運動。總經理趙書閔17日受邀開球，看到女子組冠軍南崁高中挑戰上屆冠軍平鎮高中的精彩對決，她讚嘆道，「很勇於挑戰！」

趙書閔表示，雲豹能源特別關注女性運動發展。「我覺得（黑豹旗）混合賽制超酷的！女生有自己的比賽，男生也有，但能夠男女混合比賽，這真的很特別。」她認為，雖然在體力上可能存在差異，但這正體現了當今社會強調的平權平等理念。「很多事情並非一定要區分男女，每個人都應該勇於追求自己想做的事。」

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談到贊助黑豹旗的初衷，趙書閔解釋，「我們希望透過ESG結合更多人認識我們的產業。再生能源、淨零對一般人來說可能還很遙遠，我們想藉由運動的高關注度，讓更多人了解我們在做什麼。」

雲豹能源不僅贊助黑豹旗，還積極參與多項體育賽事。趙書閔提到，公司已連續近9年贊助迷你足球賽，從最初的6、7個縣市參與，發展到如今全台22縣市響應。此外，公司還支持聽障棒球隊，去年更協助舉辦了一場小型的世界盃賽事，藉此與各國好手交流。

「我們希望從學生時代就開始傳承運動精神，」趙書閔說，「特別是高中生，他們已經有自己的想法，我們的支持可能會影響他們的志向或未來發展。」

雲豹能源不僅在外部推廣運動，內部也積極舉辦各種運動活動。趙書閔透露，公司內部有三對三籃球賽，明年還計劃舉辦運動會。「我們希望透過運動，讓每個人都擁有健康的身體。」

趙書閔透露，雲豹能源今年獲得了教育部體育署的運動企業認證。「我們公司在ESG方面的重心是放在運動上，這點可能與其他企業有所不同。但我認為，無論是哪種方式，只要對社會和環境有益，都是值得的。」

▲▼雲豹能源總經理趙書閔參與黑豹旗賽事開球活動。（圖／中華棒協提供）

▲雲豹能源總經理趙書閔參與黑豹旗賽事開球活動。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 學生運動ESG雲豹能源平權混合賽制

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