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黑豹旗／瀛海中學莊承翰最後一場黑豹旗　105球完投敗眼匡泛淚

▲▼台南瀛海中學莊承翰 。（圖／中華棒協提供）

▲▼台南瀛海中學莊承翰 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台南瀛海中學第9度參加黑豹旗，第2度闖進64強，今（17日）面對同樣來自台南的台南一中，一度以4比3領先，可惜在最終的第7局狂丟4分，以4比8輸球，再度止步64強，總教練曹濠鵬認為這場比賽雙方五五波，最終敗在經驗不足，「對投手來說是惜敗，內容其實不差，甚至比對方好。」

「我們應該可以穩穩拿下」賽前曹濠鵬就評估，瀛海與南一中比賽是五五波，勝負關鍵會是經驗，「最後一局會丟分，最重要的就是經驗。」

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同樣來自台南，過去瀛海也曾交手南一中，雖然每年狀況都不同，不過曹濠鵬仍認為雙方實力差不多，「沒有最後半局的失誤，勝負還很難說，但這就是經驗輸人家，你再怎麼好，人家會玩球就會贏你。」

瀛海投手莊承翰完投7局，在抓下第21出局數當下，剛好用到強迫退場的105球，被敲12支安打，包含1發全壘打，有1次四壞球、2次觸身球，送出8次三振，吞下敗投。曹濠鵬說：「沒能突破64強真的很可惜，對投手來說是惜敗，內容其實不差，甚至比對方好」

▲▼台南瀛海中學莊承翰 。（圖／中華棒協提供）

▲▼台南瀛海中學莊承翰 。（圖／中華棒協提供）

不過賽後莊承翰相當沮喪，自認為沒有表現好，「自己觀念不好，沒有把分數鎖住。」莊承翰主要是認為自己在壘上有人時觀念不佳，「當時太緊張，傳錯地方，如果冷靜一點會更好。」

黑豹旗規定，投手投滿100球，解決該打席後強制退場，今天是莊承翰生涯首度投到投球限制球數，沒能贏下這場比賽，他覺得很可惜，「我們應該可以晉級32強的。」

從國小就很想打棒球的莊承翰，一直苦無機會加入棒球隊，直到高中加入瀛海才來打球，談到自己一年多的棒球經歷，「進步最多的是姿勢，也因為姿勢很小，所以不容易受傷。」目前莊承翰球速達到120公里，他希望自己能變得更壯一點，增加速度，所以也時常在重訓，「只有段考的時候沒有做。」

不過這場比賽對於高二的莊承翰來說，很可能是最後的一場黑豹旗，讓他眼匡泛紅的說：「明年不確定會不會打，因為要準備考試。」他也表示，自己賽後很沮喪。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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