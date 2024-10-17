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黑豹旗／南崁女棒撐到4局不敵平鎮　教頭滿意：失分比中正預校少

▲▼黑豹旗南崁高中對平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼黑豹旗南崁高中對平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼黑豹旗南崁高中對平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗本屆首設女子組賽事，冠軍隊南崁高中加入混合組，17日對決「大魔王」平鎮高中，由於投手都受隔場限制，由U18女壘國手獨撐全場，打線方面曾楷華敲出團隊唯一安打成為亮點。最終南崁高中撐到4局以0比15落敗。

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平鎮首局就靠吳柏承三壘安打進帳2分，周柏恩適時安打再下一城，2局下南崁高中僅失1分，被幸世賢敲三壘安打掉1分，3局下以8安打、1保送形成大局，4局下又3支長打發威，搶下勝利。巫宏威投2局，被敲1安打，奪3次三振，李星漢接替投2局，奪4次三振，都無失分。

南崁高中4局合計13人次上場打擊，第4棒曾楷華2局上敲出中外野安打。鄭嘉禎獨挑大梁投3.2局，被敲16支安打，失15分。剛結束女子組比賽，因此投手都已經用光受隔場限制，只能靠她一人完成比賽。

南崁高中總教練蕭淑妃表示，「賽前大家都很期待對平鎮高中，提醒孩子每一顆球都把最好的一面表現出來。實際上實力會有懸殊，但大家就是大膽把平時學會的都展現出來，享受比賽。」

前一戰平鎮高中以26比0扣倒中正預校，此戰南崁高中則是被攻下15分，蕭淑妃說，「我們的目標就是失分不要比中正預校多，也希望孩子不要受傷。」原本也設定至少得1分的目標，最後沒有達成，蕭淑妃也正面思考，「對他們1分難求啊！男生球隊對他們要得1分都很困難，更何況是我們，但我覺得有設定目標還是好事。」

關鍵字： 中信盃黑豹旗女子組南崁高中平鎮高中

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