黑豹旗／木棒組對決　大理高中6比3擊退東石高中闖32強

▲東石高中跑者回到本壘得分 。（圖／翻攝自比賽畫面）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗64強今天（17日）上演大理高中與東石高中2支木棒組球隊決，最後大理高中6比3擊敗東石高中，順利晉級32強的比賽。

一局上兩人出局，大理高中攻佔一二壘，打者陳子恩擊出左外野比較淺的飛球，東石高中左外野手陳竑曆用滑接的方式還是無法順利接捕，大理高中率先攻下一分

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比賽來到二局上，大理高中陳恩祈把握兩出局二壘有人的情況下，擊出中外野穿越安打將壘上跑者送回本壘

四局上東石高中投手賴冠瑋在二壘有跑者的時候發生暴投，跑者趁機來到了三壘得分大門，大理高中的劉安棣適時補上一支右外野安打送回三壘跑者。五局上大理高中攻勢再起，一壘有人的情況下打者高誠祥擊出扎實的左外野飛越守備員的的二壘安打，一壘上的跑者直接跑三個壘包直衝回本壘拿下一分；下一棒的陳子恩再補上中右外野的安打，送回壘上的高誠祥，兩隊比數拉開到5比0。

六下東石高中在一人出局攻佔滿壘，打者劉光甯擊出三壘強襲球，三壘手無法接補的情況下送回壘上兩名跑者；大理高中先發投手陳煒誠先發6又3分之1局，用了80球失掉兩分的情況下退場，換上邱柏澔接替投球，面對東石高中打者彭亮碩被打出中間的穿越安打，二壘上的跑者也回來得分，這一分要算在先發投手陳煒誠的身上。

七局上兩人出局，大理高劉安棣在一、二壘有人的情況下將球帶到一二壘之間，守備員都無法接到的情況下二壘跑者順利回到本壘得分，大理高中增添保險分來到了6比3。