黑豹旗／育達高中11比3擊退新店高中　晉級32強

▲打者曾秉鈞適時補上一隻左外野的三壘安打 。（圖／翻攝自比賽畫面）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗64強今天（17日）第二天的賽事由新店高中對上桃園育達高中，最終桃園育達高中以11比3擊敗了新店高中，拿下這場比賽的勝利，晉級到32強。

新店高中在預賽以7比6險勝花蓮高中，育達高中則以10比8擊退屏東高工，所以兩隊皆以一勝的戰績進入了64強的賽事

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育達高中第一局的第一棒張喻翔擊出中外野的高飛球，新店高中中外野手王胤丞判斷失誤讓球掉在守備員後方，開局育達高中首名打者就攻上了二壘壘包，緊接著第二棒黃詣崴補上一支穿越二遊間的滾地安打送回了二壘上的張喻翔，新店高中處理這顆安打球也很機警的發現打者上到一壘後繞壘過遠，新店高中一壘手蘇詠鈞即時反應將打者觸殺在一壘。

3局上育達高中靠著3支安打攻下兩分，比數形成4比1由於育達高中領先了新店高中。5局上育達高中在一三壘有人的情況下，由一壘跑者陳正勳發動雙盜壘，新店高中捕手周韋辰傳到二壘時發生失誤，三壘跑者趁機回到本壘得分；此時打者曾秉鈞適時補上一隻左外野的三壘安打送回壘上跑者，比數擴大成6比1。

新店高中5局下開始追分，陳銘遠在一三壘有跑者的情況下擊出左外野二壘安打將壘上兩位跑者都送回來，兩隊比數拉近到6比3由育達高中暫時領先

育達高中在6局上攻下1分，7局上攻下4分，比賽前半段兩隊呈現你來我往的情況，育達高中把握幾次得點圈有人的情況下都可以將跑者送回來得分。