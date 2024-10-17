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黑豹旗／沒察覺前4局無安打　大理左投陳煒誠自評80分

▲▼黑豹旗大理高中、陳煒誠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗大理高中、陳煒誠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗大理高中左投陳煒誠對東石高中，前4局未讓對方敲任何安打，直到5局上才被狙擊第一支安打，他表示，「沒注意無安打，教練說可惜才知道。」最後他主投5.1局，被敲3安打失3分，自評本場表現80分。

陳煒誠透露，上週才得知要擔任先發，面對這個任務，他保持平常心，「就是還是一樣，平常心要做好自己準備。」談到前四局的無安打表現，陳煒誠坦言自己完全沒有察覺，「沒有人跟我講，太專心了。直到下來後，教練跟我說可惜，我才知道前面是無安打。」

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對於前4局成功壓制對手的關鍵，陳煒誠表示：「策略就是敢跟他們對決，不要怕。」但到了第5局，他承認體力開始下滑，「所以球被打到。」

陳煒誠平時擔任中繼較多，這次擔任先發對他來說是個挑戰。談到球速，他表示有些微幅進步，「從130公里變成133公里」，但他仍然渴望能夠提升速度，「大目標是140公里，慢慢進步。」

除了直球，陳煒誠在比賽中也運用了滑球和曲球等變化球。他自評本場比賽表現給80分，「剩下的20分是因為今天有點不準。」

談到喜歡的投手，陳煒誠提到了達比修有和林昱珉。「小時候看林昱珉在穀保時期的投球，覺得很厲害，投球姿勢很帥，很有霸氣。」

關鍵字： 中信盃黑豹旗陳煒誠大理高中左投

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