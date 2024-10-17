黑豹旗／南一中闖32強戰高苑　曾鈞威首局首打席開轟約戰國小隊友

▲台南一中曾鈞威首局首打席開轟 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗64強今（17日）台南一中與瀛海中學在國體大棒球場上演台南內戰，前6局打完雙方仍以4比4平手，不過7局上1出局後，曾鈞威二壘安打開啟攻勢，南一中單局灌進4分，終場就以8比4獲勝，連續兩年挺進32強，南一中教練余書農認為，球隊訓練時間不長，不過表現還不錯，未來有機會更近一步，「闖進16強，甚至跟甲組球隊抗衡。」

南一中曾鈞威首局首打席就敲場內全壘打，單局攻下3分，不過1局下立刻被追2分，一度被超前，所幸在5局追平打回氣勢，7局才有機會要回勝利，余書農說：「前半段比賽我們跑壘失誤太多。」他認為，陣中球員有時候太想建功，發生跑壘失誤，很多該拿下的分數沒能拿下，「積極跟爆衝就是一線之隔。」

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7局能有4分攻勢，余書農認為主要是球員求勝意志強，「前半段失誤在三年級，我5、6局就告訴他們，你們三年級是主力，成也你們，敗也你們。」最後三年級的主力也展開反撲，帶起一波波攻勢，「對他們來說是最後一次比賽，他們也想多爭取一場、多打一場。」

連續2年進32強，南一中的球員將在下一場比賽面對南部木棒強權高苑工商，余書農說：「他們就是希望今天爭取勝利，下一場對高苑能打出一場好比賽。」

在台南一中這樣的升學學校，球員的訓練時間不長，不過余書農仍讚賞球員場上的理解能力、臨場反應，「以他們這樣訓練時間不多，表現算是很不錯，如果多一點訓練時間他們可以更好，也許未來有機會突破32強、16強，甚至可以跟甲組球隊抗衡。」

曾鈞威身為開路先鋒的三年級學長，今天開局就開轟的表現，最後也是由他開啟逆轉氣勢，余書農說：「他比較有經驗，適時一棒帶給球隊氣勢。」

高三的曾鈞威表示，自己身為一棒，目標就是要幫球隊打出士氣，今天一開始就盡力揮出安打，剛好因為對方守備比較淺，所以敲出場內全壘打，當下真的很振奮，「不過球隊中期有失誤，我自己也發生一次傳球失誤，陷入比較僵的狀況。」

曾鈞威透露，陣中球員可能在平手局面比較緊張，但自己沒想太多，「比賽就是會遇到這樣的局面，我只希望能夠度過，如果有機會就把握下來。」

而在最後的7局再度輪到曾鈞威，他也覺得很幸運，當下就有一種感覺，「覺得輸贏就靠我逆轉，打出那支深遠的二壘安打，我覺得自己有把氣勢帶起來，最後也打下大局，順利贏下來。」

▲台南一中曾鈞威7局跑回致勝分。 。（圖／中華棒協提供）

去年有學長帶領，台南一中打進隊史最佳的32強，今年在學長畢業的情況下，再度挺進32強，曾鈞威很高興能傳承學長的成績，希望下一場對高苑打出不會遺憾的比賽。

事實上，少棒時曾鈞威也是台南代表隊的球員，高苑陣中的吳瑞璁就是他以前的隊友，他說：「我們以前滿熟的。」

過去曾鈞威是文元少棒隊，而吳瑞璁來自協進，他們一起代表台南打過小馬、威力彩盃，小學畢業後就沒見過面，「後來都只有在電視上看到他，非常希望下一場能看到他。」再見面時曾鈞威有沒有想對吳瑞璁說些什麼？他害羞地笑了一下，先：「現在還想不出來。」隨後補充，「就是希望能再跟他對決一次。」