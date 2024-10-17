黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

▲台中二中棒球隊 。（圖／棒協提供）

體育中心／綜合報導

台中二中睽違6年闖進中信盃黑豹旗64強，今（17日）在國體大面對木棒組球隊嘉義高中，沒想到竟然因為遲到問題遭到裁定輸球，台中二中總教練鄭肇豪表示，球隊會遲到是交通因素，不是個人因素，嘉中身為木棒隊伍死抓著這點不放，格局很低，他說：「對方肯定是會怕我們」。

此戰原定上午9點開打，二中原本預計會在8點半抵達國體大球場，但沒想到在路上遇到交通事故，最終9點26分抵達球場，「我們抓的時間是準的，但在文化三路、文化一路那邊就塞了50分鐘。」

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來到球場後，二中總教練鄭肇豪與大會技術委員、嘉義高中總教練蔡士偉討論，最後決議兩隊仍上場比賽，但紀錄上裁定比賽，嘉中7比0獲勝。

不過，鄭肇豪說：「情、理、法，依法來講這就是規定，但情來講，大會是願意讓我們繼續打完這場比賽，不過對方教練堅持，有他的考慮，真的有點可惜。」鄭肇豪認為，這不是二中個人因素，而是交通因素，不過對方教練堅持要裁定比賽，「我們予以尊重，表示遺憾。」

鄭肇豪認為，這對於台中二中來說是個經驗，被大會安排在第一場，不過沒想到林口交通這麼糟，「對方住宿型球隊，他們要三更半夜出發都可以，我們非住宿隊伍，5點半集合，大家從四面八方到學校集合，要是再早會很危險。」最後鄭肇豪不斷強調，「林口交通比想像中糟糕。」

今年的二中確實是很有實力的隊伍，陣中許多球員都有校隊底子，預賽時以23比0扣倒北港農工。此戰雖然被裁定，但雙方上場打了一場友誼賽，二中面對甲組球隊嘉中，4局0比3輸球，不過4局上2出局後有一顆中外遠深遠飛球，要不是被美技接殺，很有機會翻盤，

鄭肇豪認為，今天跟嘉中算是六四波，「我們情蒐感覺他們不是特別好，最後那顆歐把一半一半，輸贏很難說，我們心裡設定是有機會贏的，他們也知道自己這批選手實力不好。」

「他們會怕，面子掛不住。」講到雙方實力，鄭肇豪再度談到裁定比賽這件事，「我跟他們教練說，你們甲組球隊抓這個，不是我們個人因素，而是交通因素，這樣格局很低。」

此戰二中投手王金甲2局面嘉中連續飆出3次三振，鄭肇豪認為王金甲有抓到節奏，並說：「這就是嘉中要抓我們，因為他們知道不一定會贏我們，總教練會怕是當然的，面子會掛不住，今天如果是打完7局就不一定了。」

▲台中二中棒球隊球經 。（圖／棒協提供）