黑豹旗／「神秘背心」、「中職應援」加持　桃園育達闖32強平隊史

▲桃園市育達高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗17日在桃園青埔棒球場進行64強賽，桃園市育達高中發揮火力，以11比3擊敗新店高中，平隊史最佳紀錄。

育達高中首局就發威，張喻翔掃二壘安打，黃詣威、王致傑、陳正勳補上安打進帳2分，3局上張喻翔、王致傑再度串連火力，追加2分。5局上曾秉鈞深遠三壘安打添加分數，6局上黃詣威適時安打進帳1打點，7局上單局2安打、4保送一口氣灌進4分，最終就以8分差獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

育達高中派出兩任投手，王子齊先發3局，被敲3安打，失1分，陳宇宏後援4局，被敲3安打，失2分。總教練羅世杰表示，「陳宇宏是陣中最穩定投手，中大紅襪出身，社區棒球對整體棒球有幫助，不會只靠科班球員，程度提升。」

有趣的是，育達高中全場比賽都有專屬應援曲，範圍擴及中職6隊，提振團隊士氣。最特別的是得分道具是一件特製背心，左胸前繡字「你老宮」、右胸前繡字「宮主」、「西八露馬」都是諧音哽。黃詣威表示，「今年黑豹旗講好一起穿這件，靠著背心和大家的氣勢前進32強。」

育達高中陣中張喻翔、邱奕澤、王致傑都是仁和國中畢業，其他還有大園國中畢業的球員，不少球員打過社區棒球。羅世杰透露，「賽前評估五五波，畢竟他們實力也有一定水準，看球員臨場表現。打擊有發揮勝利機會比較高，一開始比較綁手綁腳，鼓勵他們放輕鬆，按照平常練習打，把應有水準表現出來。」

▲桃園市育達高中黃詣威特製背心。（圖／記者楊舒帆攝）