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卡森斯質疑湖人不想贏　美媒：就算2020奪冠後也會選詹皇之子

記者游郁香／綜合報導

湖人新賽季已預約一項歷史紀錄，天王詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)將成為NBA史上首對同場征戰的父子檔，但曾短暫加盟紫金大軍的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)卻直言，洛城今夏沒補強只選了布朗尼，這是一個他們「不再認真」的信號。

對於湖人今年選秀會以第55順位選進「詹皇之子」布朗尼，外界對此評價不一，「表弟」卡森斯是眾多持懷疑態度的批評者之一，他近日在《Run It Back》節目中質疑，洛城已不再關心勝利。

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

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▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透，下同）

「我不認為湖人還是認真的。」卡森斯說，「我愛LeBron所代表的一切……但就湖人的競爭力而言，我不知道。我認為這是一個他們不再認真的信號。」

卡森斯進一步提到，「考慮到他們去年賽季結束時的高期望，我本以為他們會在做出改變上更積極一些。我確實喜歡他們從田納西選中的那個孩子（奈特(Dalton Knecht)），我認為他可以立即為他們帶來影響。他們去年有很多問題，這些問題並沒有真正得到解決。」

▲▼湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

《CBS體育》記者昆恩(Sam Quinn)則有不同看法，他認為癥結點不是選了布朗尼，「我不認為布朗尼是這個問題的指標。如果他是在2020年湖人剛奪冠時參加選秀，我認為他們還是會選他。」

「我認為一個更顯著的跡象是，他們根本沒有在這個休賽季增加任何一位老將，這表明他們並不完全認真對待贏球。」

▲▼湖人詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼卡森斯表弟

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