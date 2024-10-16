黑豹旗／仰慕陳晨威球技！U18國手姜羽薇期待對平鎮：好緊張

▲姜羽薇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

黑豹旗青棒賽女子組16日進行決賽，南崁高中以13比3提前在6局扣倒丹鳳高中。姜羽薇表現亮眼，3安猛打賞包辦3分打點，明天將對戰棒球強權平鎮高中，她直言很緊張，期待對決強投。

姜羽薇是U18女壘國手之一，總教練蕭淑妃是她啟蒙恩師，國小便看中她的天份，推薦她加入壘球隊，「羽薇攻守兩端都很不錯，排在中心棒次，代表她的攻擊是很OK的，不過有些時候，打擊可能會想太多，今天發揮得很好，有突破自己。

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貢獻一己之力率隊拿到首屆女子組冠軍，姜羽薇直言，球隊本來就有實力，「我們滿強的，我也對大家有信心。」

為了備戰黑豹旗，平常以壘球為主的南崁高中，特別找了青溪國中以及新明國中對戰，藉此練習硬式棒球。姜羽薇直言相當有幫助，「畢竟男生打擊、投球能力都在我們之上，銜接這個比賽，適應得還可以。」

身為桃園在地人，姜羽薇透露最喜歡的球隊當然是樂天桃猿，也見證過Lamigo三連霸輝煌時期，「我很欣賞陳晨威。」除了帥氣外表之外，她表示，「他的球技是我值得學習的對象。」

南崁高中晉級混合組64強，首戰就要對上平鎮高中，形成另類「桃園內戰」，姜羽薇表示，自己是很期待，「雖然很緊張，但不管能對到哪位投手，感覺都很厲害，也非常開心。」

女子棒球首次加入黑豹旗賽事，姜羽薇盼以自己的好表現鼓勵更多女生一起加入打球行列，「棒球運動是不受限的，希望女生也可以多多嘗試。」