黑豹旗／南崁女棒奪首屆冠軍　明戰平鎮目標「活著回去」

▲姜羽薇 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／桃園報導

黑豹旗青棒賽女子組16日進行決賽，南崁高中以13比3提前在6局扣倒丹鳳高中，拿下黑豹旗第一屆女子組冠軍，將在混合組64強對戰強權平鎮高中。南崁高中總教練蕭淑妃賽後直呼，「對戰平鎮正是我們最期待的事情！」

南崁高中首局先馳得點，3局、4局因對方失誤亂流，合計共攻下8分，6局再靠3支安打串連，再添4分大局。3棒姜羽薇表現亮眼，3安猛打賞，包辦3分打點。

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蕭淑妃透露，球隊過去是以壘球為主，為備戰第一次黑豹旗，特別找男子棒球隊練習，「我們找了新明國中、青溪國中對戰，對小朋友幫助很大。」

南崁高中女子壘球陣中有4名U18國手，包括游擊手鄭嘉禎、外野手姜羽薇、內野手邱彥婷以及「二刀流」曾楷華，是不容小覷的女子球隊。

▲曾楷華 。（圖／棒協提供）

能夠拿下第一屆女子組冠軍，蕭淑妃表示，這本來就是目標之一，也對孩子們有信心，「第一屆又能夠把冠軍留在桃園，我覺得他們的付出，是值得肯定的。」

「再來是校方的支持，我們陳家祥校長真的相當支持我們，還有顧問張滄彬，我認為這兩位是滿重要的角色，很謝謝他們一路支持我們、輔助我們，挹注了很多資源，我們才能順利走到今天。」蕭淑妃說。

南崁高中今天提前扣倒，蕭淑妃透露，其實昨天打得比較辛苦，「我們二度落後追平再超前，小朋友也累積不錯的經驗，今天看得出來，他們都有往好的地方調整，這就是我常常跟他們說的，每一場都要進步。」

「這場大家表現得宜，昨天犯的錯，今天沒有再犯，雖然投手一度亂流，但也有找回節奏感。守備有幫忙，攻擊火力也有延續。」明天要對戰平鎮高中，蕭淑妃興奮地說，「這是我和大家最期待的事！我們一方面想要拿到冠軍以外，也很期待可以對到平鎮強校。」

「能夠遇到這麼強的球隊，我們很興奮，希望我們能見識一下什麼叫真正的打棒球。」蕭淑妃直言，能夠跟優秀的選手較勁，對大家來說是很棒的經驗，「這是一個很有價值跟紀念性的比賽，明天大家就是全力以赴。」她也開玩笑稱，「活著回去就好。」

