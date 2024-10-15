黑豹旗／志航贊助大溪高中都因學姐　林子玉：發揮小小力量

▲志航科技董事長林子玉 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

中信盃黑豹旗青棒賽今天（15日）大溪高中對戰大安高工賽前，由志航科技董事長林子玉開球，志航科技贊助大溪高中多年，契機是因志航科技員工、大溪高中畢業校友李心筠的舉薦，大溪高中也用成績報答企業贊助，林子玉說：「我只是發揮我的小小力量而已。」

大溪高中在2010年有了棒球隊，2013年打進鋁棒聯賽16強，2015年加入木棒組，2016年重回鋁棒組，2019年再挑戰木棒組，有鍾玉成、黃鈞麟、陳品宏、許博閎4位畢業校友進入職棒。

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志航科技贊助大溪高中棒球隊有4年以上了，董事長林子玉表示，「當初會贊助是因員工李心筠是大溪高中畢業校友，推薦大溪高中很有潛力，但缺經費，加上公司從樹林搬到龍潭，也長期有在贊助偏鄉學校。」

「鄭教練（鄭錦繁）人很好，很會說話，他說，林董贊助我，我們就用成績來報答妳，有妳的支持會越來越好，」林子玉表示，大溪高中棒球隊也真的越來越好，贊助那一年就拿到木棒組第4名。

林子玉表示，棒球隊的球具消耗很快，球隊選手越來越多，有木棒也有鋁棒，名聲打起來之後，招生比較好招，之前因少子化都招不到，「台灣體育真的需要有心人士贊助，我只是發揮我的小小力量而已。」

志航科技除了贊助大溪高中棒球隊，也贊助過花蓮卓溪國小的布農族射箭隊去美國比賽，林子玉說：「偏鄉小學都是原住民小朋友，家境不會很好，校長都會找企業捐助，小學要去美國比賽真的很難得，也是很好的回憶，拿了很多金牌，而且都是女生，很厲害。」