黑豹旗／大溪高中3投聯手被1安淘汰大安　挺進64強目標8強

▲▼桃園大溪高中棒球隊 。（圖／大溪高中棒球隊提供）

記者歐建智／桃園報導

桃園大溪高中棒球隊今天（15日）在中信盃黑豹旗青棒賽，靠著3位投手黃彥騰、楊恩言及林珺希3位投手聯手只被1支安打、無失分，以7比0擊敗大安高工，挺進到64強。總教練鄭錦繁表示，目標是打進8強。

大溪高中在2010年有了棒球隊，2013年打進鋁棒聯賽16強，2015年加入木棒組，2016年重回鋁棒組，2019年再挑戰木棒組，有鍾玉成、黃鈞麟、陳品宏、許博閎4位畢業校友進入職棒。

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今天在黑豹旗青棒賽對戰大安高工，由黃彥騰先發，首局不穩先保送，再被盜壘，再暴投送到三壘，三振後被打到一壘滾地，一壘手傳本壘觸殺跑者，二出局後被敲內野安打且再暴投，但以三振化解。

黃彥騰在第2局回穩製造三上三下。3局上換由楊恩言登板，無安打、連續解決9人，飆出6次三振。林珺希後援2局也未被安打，有3次三振，

大溪高中在1局下攻進1分；2局下黃宇敲三壘安打，2出局後廖宥霖保送，陳柏凱打出中外野三壘安打、林珺希左外野二壘安打取得3分；3局下黃宇適時安打再打進2分，4局下林珺希右外野二壘安打，再利用2次暴投回來得分。

總教練鄭錦繁表示，3任投手的表現都不錯，黃彥騰最快球速可以飆到146公里，今年有143公里的表現，由於這是近幾個月的第一場比賽，投手還在適應調整中。

打擊方面，鄭錦繁表示，之前在加強重訓，長打有出來，但適時安打的串連還不足。林珺希個人有3支安打，包括2支二壘安打、1支三壘安打。

順利挺進到64強，大溪高中下一戰對手是中興高中。鄭錦繁表示，今年目標是打到8強，2022年也曾闖進8強。