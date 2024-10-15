運動雲

>

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣女雙組合張淨惠與楊景惇今天在超級750系列丹麥羽球公開賽首輪以直落2橫掃印度組合，晉級16強；上週在北極公開賽男單封王周天成將在明天登場，首輪對戰自家人王子維。

世界排名第25的張淨惠與楊景惇在歷經香港、中國、澳門公開賽連3站一輪遊後，總算在上週北極羽球公開賽擺脫低潮、闖進8強，本週展開歐洲行第2站丹麥公開賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張淨惠與楊景惇女雙首輪出戰印度組合魯塔帕納·潘達（Rutaparna Panda）與斯維塔帕納·潘達（Swetaparna Panda），台灣組合首局浪費最多領先4分優勢，被對手後來居上，所幸關鍵時刻穩住陣腳，在17比18落後時，連得4分，以21比18搶下首局。

次局宛如首局翻版，張淨惠與楊景惇險遭對手逆襲成功，台灣組合先是化解對手1個局點，隨後又錯過2個賽末點機會，所幸最終以24比22有驚無險勝出，收下16強門票。

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

其他台將部分，台灣男雙組合蘇敬恒與林秉緯連2站強碰世界第1中國男雙組合梁偉鏗與王昶，最終以18比21、21比18、13比21落敗，與男單李佳豪都在首輪止步。

上週在北極公開賽奪得本季第2冠的周天成，這次續戰丹麥公開賽，物理治療師高敏珊昨天在社群平台透露，周天成才剛到飯店就被藥檢，她直呼，「這是對我們的肯定。」

周天成明天將迎接男單首輪賽事，首輪將上演台灣內戰戲碼，碰上自家人王子維，雙方生涯11度對戰，周天成還未嚐敗績。 

▲▼台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： BWF羽球周天成北極賽丹麥賽王子維

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

臺灣大賽前2戰兄弟啦啦隊名單出爐　沒有峮峮引議論

臺灣大賽前2戰兄弟啦啦隊名單出爐　沒有峮峮引議論

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

黑豹旗／大直女投手黃芊菡熱投28人次　最愛兄弟王威晨

黑豹旗／大直女投手黃芊菡熱投28人次　最愛兄弟王威晨

快訊／曾因大麻風波遭夢想家開除　張宗憲回鍋喊話都過去了

快訊／曾因大麻風波遭夢想家開除　張宗憲回鍋喊話都過去了

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

黑豹旗／大直對戰美和震撼教育首局失21分　黃芊菡登板中繼2局

黑豹旗／大直對戰美和震撼教育首局失21分　黃芊菡登板中繼2局

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

臺灣大賽前2戰兄弟啦啦隊名單出爐　沒有峮峮引議論

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布8人不續約名單

2總冠軍賽獅象前3場台北大巨蛋開打

3大都會7比3系列賽扳平道奇　大谷3支0

4臺灣大賽G1G2中信啦啦隊沒有峮峮

5河村勇輝不看人傳球 球迷：Yuki Magic

最新新聞

1周天成被藥檢　丹麥賽首輪對王子維

2劉恆妤勇奪射擊世界盃銀牌

3萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

4TPBL開幕戰打不了　蔣淯安狀態曝光

5走過大麻風波　張宗憲回鍋夢想家爭冠

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366