周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣女雙組合張淨惠與楊景惇今天在超級750系列丹麥羽球公開賽首輪以直落2橫掃印度組合，晉級16強；上週在北極公開賽男單封王周天成將在明天登場，首輪對戰自家人王子維。

世界排名第25的張淨惠與楊景惇在歷經香港、中國、澳門公開賽連3站一輪遊後，總算在上週北極羽球公開賽擺脫低潮、闖進8強，本週展開歐洲行第2站丹麥公開賽。

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張淨惠與楊景惇女雙首輪出戰印度組合魯塔帕納·潘達（Rutaparna Panda）與斯維塔帕納·潘達（Swetaparna Panda），台灣組合首局浪費最多領先4分優勢，被對手後來居上，所幸關鍵時刻穩住陣腳，在17比18落後時，連得4分，以21比18搶下首局。

次局宛如首局翻版，張淨惠與楊景惇險遭對手逆襲成功，台灣組合先是化解對手1個局點，隨後又錯過2個賽末點機會，所幸最終以24比22有驚無險勝出，收下16強門票。

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

其他台將部分，台灣男雙組合蘇敬恒與林秉緯連2站強碰世界第1中國男雙組合梁偉鏗與王昶，最終以18比21、21比18、13比21落敗，與男單李佳豪都在首輪止步。

上週在北極公開賽奪得本季第2冠的周天成，這次續戰丹麥公開賽，物理治療師高敏珊昨天在社群平台透露，周天成才剛到飯店就被藥檢，她直呼，「這是對我們的肯定。」

周天成明天將迎接男單首輪賽事，首輪將上演台灣內戰戲碼，碰上自家人王子維，雙方生涯11度對戰，周天成還未嚐敗績。

▲台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）