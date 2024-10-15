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黑豹旗／丹鳳高中逆轉險勝中正高工　闖女棒冠軍戰與南崁爭冠

▲▼丹鳳高中女棒 。（圖／記者歐建智攝）

▲▼丹鳳高中女棒 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

中信盃黑豹旗青棒賽今年首度增設女子組賽事，丹鳳高中與中正高工今天（15日）在4強賽交手，丹鳳打完5局以6比8落後，6局上四棒鄭佳美打出三壘安打追平比數，之後再超前，7局下被中正高工追回2分但後援投手呂羽晨穩住陣腳，以11比10險勝，闖進明天的女子組冠軍戰。

黑豹旗青棒賽今年追平性別平等，首度增設女子組賽事，共有10隊參賽，女子組冠軍隊將在17日與平鎮高中在混合組64強賽對決。女子組冠軍戰將由丹鳳高中與南崁高中對決。

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丹鳳高中與中正高工的比賽，1局上丹鳳先得1分，中正在1局下攻得2分，3局上丹鳳再拿2分，中正在3局下一輪猛攻靠著潘慧欣的三壘安打，單局拿4分超前。丹鳳馬上在4局上再攻得3分，雙方以6比6平手。

中正高工在5局下靠著失誤及安打拿下2分領先。丹鳳在6局上一出局二、三壘有人，鄭佳美敲出右外野三壘安打追平比數，利用犧牲打回來反超前，7局上靠著3支安打再拿2分。

7局下中正高工反撲追回2分，但因打者冒險跑二壘被觸殺中斷攻勢，最後丹鳳以1分之差擊敗中正高工，闖進冠軍戰。

對於比賽僵持最後逆轉贏球，丹鳳教練表示，主要是小朋友可以抗拒壓力，在落後的情況下可以有攻擊，她們的堅持，才有辦法逆轉，

面對7局下對手的反撲險勝，丹鳳教練表示，球賽就是這樣，有來有往才好看，過程當中培養選手的抗壓性是一個很棒的機會。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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