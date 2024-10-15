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黑豹旗／賽前才練硬式棒球！秀峰高中闖女棒4強　教頭很意外

▲▼秀峰高中女棒隊 。（圖／記者歐建智攝）

▲秀峰高中女棒隊 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

新北市秀峰高中女棒隊今年首次參賽中信盃黑豹旗青棒賽，一路打到4強賽今天（15日）不敵南崁高中遭淘汰，總教練闕明慧表示，球隊主要是練女壘，只有在賽前一天才開始練習硬式棒球，可以打進4強是出乎預料。

黑豹旗青棒賽今年新增女子組，秀峰先在預賽以16比5擊敗土城高中，8強賽碰上士林高商再以6比3取勝打進4強，今天4強賽碰上南崁高中，前3局以4比2領先，4局下被追平，5局下失4分最後輸球。

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首次打黑豹旗青棒賽，而且是打硬式棒球，總教練闕明慧表示，很緊張！第一次參加而且又是那麼盛大的比賽，之前比棒球聯賽都是打軟式，這是第一次比硬式，接下來高中女子棒球聯賽要改打硬式，

闕明慧表示，硬式棒球的速度、彈跳都不一樣，「很感謝黑豹旗給女生機會，可以上電視轉播，男女公平我覺得滿好。」

她表示，球隊在打黑豹旗青棒賽前一天，才用硬式棒球練球，隔天就下台南參加開幕，7日預賽贏了，隔天到台中比賽居然打贏士林高商，真的超出預期。

「真的是學生們想要打，她們想要玩，因為對她們來說很特殊，」闕明慧表示，她們喜歡就會特別感到興趣，在女壘練習之外有新的刺激，有不一樣的感覺。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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