黑豹旗／南崁打進女子冠軍戰　期待跟平鎮進行桃園男、女內戰

▲▼南崁高中女棒 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

中信盃黑豹旗青棒賽今年首度增設女子組賽事，女子組冠軍晉級到混合組的64強，與平鎮高中交手，南崁高中女棒隊打進冠軍戰，總教練蕭淑妃期待跟平鎮進行一場「桃園男、女棒球內戰」。

黑豹旗青棒賽今年新增女子組，女子組冠軍可以打進混合組64強，抽籤時由棒協代抽，幸運抽中在64強與平鎮高中對決。

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南崁高中女棒第一次參賽黑豹旗青棒賽，為了這次比賽，本身是女壘隊，但已有1個月的時間都在練習棒球，而且從國中的軟式棒球改成硬式棒球。

這一批南崁高中女棒隊有7位在今年5月奪得國中軟式聯賽女子組冠軍的7位成員，曾楷華是U15女壘、明天U18女壘國手，還有目前高三的U18 女壘國手鄭嘉禎，以及五人制棒球國手徐婉瑄、陳巧琳。

南崁高中總教練蕭淑妃表示，希望可以拿到冠軍，跟最強的平鎮高中比賽，如果64強的對手不是平鎮，或許還有機會打到32強，但跟平鎮比賽會是很棒的經驗，看看什麼叫做真的是強隊，真的是在打棒球，覺得對女選手來說應該也是個刺激，覺得很不錯。

比賽從落後打到逆轉勝，蕭淑妃表示，這是在比賽中最珍貴的經驗，最有價值的就是在落後當中大家可以穩定下來，沒有放棄。

今年黑豹旗青棒賽首次有女子組，蕭淑妃認為，高中打女棒的幾乎是女壘隊轉來，幾乎都是女壘隊原班人員，這一次女子組只有花蓮女中及高雄三民高中不是女壘隊。

蕭淑妃說：「黑豹旗女子組讓讓小孩多嘗試另外一項運動，我覺得是好的，女性平等吧！讓他們嘗試另外一項運動是好的。」