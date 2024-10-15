運動雲

>

黑豹旗／南崁打進女子冠軍戰　期待跟平鎮進行桃園男、女內戰

▲▼南崁高中女棒 。（圖／記者歐建智攝）

▲▼南崁高中女棒 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

中信盃黑豹旗青棒賽今年首度增設女子組賽事，女子組冠軍晉級到混合組的64強，與平鎮高中交手，南崁高中女棒隊打進冠軍戰，總教練蕭淑妃期待跟平鎮進行一場「桃園男、女棒球內戰」。

黑豹旗青棒賽今年新增女子組，女子組冠軍可以打進混合組64強，抽籤時由棒協代抽，幸運抽中在64強與平鎮高中對決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南崁高中女棒第一次參賽黑豹旗青棒賽，為了這次比賽，本身是女壘隊，但已有1個月的時間都在練習棒球，而且從國中的軟式棒球改成硬式棒球。

這一批南崁高中女棒隊有7位在今年5月奪得國中軟式聯賽女子組冠軍的7位成員，曾楷華是U15女壘、明天U18女壘國手，還有目前高三的U18 女壘國手鄭嘉禎，以及五人制棒球國手徐婉瑄、陳巧琳。

南崁高中總教練蕭淑妃表示，希望可以拿到冠軍，跟最強的平鎮高中比賽，如果64強的對手不是平鎮，或許還有機會打到32強，但跟平鎮比賽會是很棒的經驗，看看什麼叫做真的是強隊，真的是在打棒球，覺得對女選手來說應該也是個刺激，覺得很不錯。

比賽從落後打到逆轉勝，蕭淑妃表示，這是在比賽中最珍貴的經驗，最有價值的就是在落後當中大家可以穩定下來，沒有放棄。

今年黑豹旗青棒賽首次有女子組，蕭淑妃認為，高中打女棒的幾乎是女壘隊轉來，幾乎都是女壘隊原班人員，這一次女子組只有花蓮女中及高雄三民高中不是女壘隊。

蕭淑妃說：「黑豹旗女子組讓讓小孩多嘗試另外一項運動，我覺得是好的，女性平等吧！讓他們嘗試另外一項運動是好的。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

林書緯「變髮」主因曝光　瞄準年度MVP等3大獎項

林書緯「變髮」主因曝光　瞄準年度MVP等3大獎項

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

中職總冠軍賽獅象19日交鋒　前3場台北大巨蛋開打

「很抱歉無法為球隊貢獻」翁瑋均遭戰力外：把握機會面對傷痛

黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

台籃4大聯賽都打過！　桑尼加盟國王只因「台灣很安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布8人不續約名單

2大都會7比3系列賽扳平道奇　大谷3支0

3總冠軍賽獅象前3場台北大巨蛋開打

4翁瑋均向台鋼說抱歉　下一站未知

5大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

最新新聞

1詹姆斯柯瑞再聯手？ 詹皇：我不知道

2賽前才練硬式棒球！秀峰闖黑豹旗女棒4強

3南崁闖女子冠軍戰　盼跟平鎮桃園男、女內戰

4南崁擊敗秀峰　闖進黑豹旗女子組冠軍戰

5庫茲馬晃倒西蒙斯卻投成麵包

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366