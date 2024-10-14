黑豹旗／後天期中考大直由校長帶隊比賽　成長的美好記憶

▲▼台北市大直高中校長林湧順開球 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

台北市大直高中16日要考期中考，14日由校長林湧順帶隊打黑豹旗青棒賽，雖以1比28輸給美和中學，但留下可貴的經歷，林湧順有跟學生們講，前一場贏了，難得可以走出下一步，這是可遇不可求，但要同學跟家長好好溝通。

大直高中在10日擊敗華興中學，14日對戰輸給美和中學，林湧順今天在賽前開球，他說：「以前我們那個年代叫北華興南美和，結果我們上一場贏了北華興，今天碰上南美和，真的是很湊巧。」

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林湧順在4年前到大直高中擔任校長，他表示，「孩子們願意打，我們就支持，我來這裡是第四年，只要有比賽我幾乎都會來跟他們加油，不一定看完全場，但是一定會來加油。」

他表示，運動對孩子的發展是很大的一個效用，不是只有練好身體，還有在團隊裡面的團隊合作是很重要，團體生活也是一種訓練。

林湧順表示，自己小時候也愛打棒球，高中讀羅東高中，旁邊就是羅東棒球場，「我跟同學常在管理員還沒有上班之前，跑進去球場內打個幾局，現在都是很美好的回憶。」

「我在集合時跟同學說我高中這段故事，」林湧順告訴學生，這一段真的會是陪伴你成長的一段很好記憶，當你50歲遇到這些陪你一起長大的孩子們，其實那個才是人生最快樂的時光。

大直高中在16日要考期中考，林湧順反而要同學不要放棄比賽，他表示，學生還是願意來比賽，「我跟孩子們講就一次嘛，因為你難得可以走到這裡，前一場贏了，難得可以走出下一步，這是很難得，可遇不可求，讓孩子自己來決定要不要比賽。」

他表示，跟家長的溝通很重要，請同學回去跟家長溝通清楚，「比賽前幾天好好念書，14日比賽後，15日再好好讀書，準備16日的期中考。」