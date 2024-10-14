黑豹旗／大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

▲▼大直高中棒球隊女選手黃芊菡 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

台北市大直高中棒球隊在黑豹旗青棒賽以1比28慘輸給美和中學，陣中女選手黃芊菡登板成為亮點，從小就喜歡棒球，上高中終於加入棒球隊，偶像是中信兄弟王威晨。

黃芊菡目前是大直高中一年級，155公分、留著過腰的長髮，在對華興中學的比賽就有登板，14日對美和中學上場中繼2局，面對28人次被12支安打、失16分，但只有9分責失。

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當黃芊菡登板時，美和中學球員上場幾乎都是採用短打，可是大直高中的捕手、三壘手及一壘手守備出現狀況，難以抓到出局數，但黃芊菡還是不慌不忙地繼續投球，她說：「我自己的控球也不好，投手幾次觸身球。」

黃芊菡是大直高中棒球隊成立以來，第一位女球員，她表示，「小時候打樂樂棒球之後開始喜歡棒球，國中沒有加入球隊，到大直高中之後有球隊，馬上就加入。」

跟著一群男生打棒球，黃芊菡第一次跟傳統球隊比賽，卻也樂在其中，問她手會痠嗎？她說：「只是覺得很熱。」

黃芊菡是中信兄弟的球迷，偶像是王威晨，卻無法去看19日開打的總冠軍賽，「我很想買，但沒時間。」

▲▼大直高中棒球隊女選手黃芊菡 。（圖／記者歐建智攝）